Bakan Fakıbaba: Et fiyatını düşürürken, Et ve Süt Kurumunun et alım fiyatını yükselttik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, "Et fiyatını düşürürken Et ve Süt Kurumunun et alım fiyatını 25 liraya çıkardık. 1 Ocak'tan sonra da 200 baş ve altı hayvanı kesime götüren üretici kardeşlerimize hayvan başı 250 lira destek vereceğiz." dedi.

Fakıbaba, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi görüşülürken, HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, ucuz etin satıldığı 2 marketin, seçim bölgesinde başta kasaplar olmak üzere esnafa büyük zarar verdiği iddialarına cevap verdi.

Hem üreticiyi hem de halkı düşünmek zorunda olduklarını aktaran Fakıbaba, "Hakkari'nin nüfusu 100 bindir. 100 bin insanın et alması, ucuz fiyata et alması çok önemlidir. Biz bölgede esnaflarımızı yalnız bırakmadık. Et fiyatını düşürürken Et ve Süt Kurumunun et alım fiyatını 25 liraya çıkardık. 1 Ocak'tan sonrada 200 baş ve altı hayvanı kesime götüren üretici kardeşlerimize hayvan başı 250 lira destek vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, Hakkari'deki kasapları tek tek dolaştığını vurgulayarak, "Hakkarili kasaplarımız çok mutlu. Onlar 'Allah razı olsun, işimiz arttı. Eskiden 10 kilo satarken, fiyatı düşürdük şimdi 50 kilo satıyoruz, aynı karı yine elde ediyoruz' diyorlar." ifadesini kullandı.

Adaletli davranmak adına 81 il ve ilçelerde şubesi olan marketlerden ucuz et satışını gerçekleştirdiklerini, bu özellikteki iki marketin de aynı fiyatı verdiği için ihaleyi bu marketlere verdiklerine dikkati çeken Fakıbaba, "Marketler aynı fiyatı verdi, eğer fiyatlardan birisi üstün, bize uygun olsaydı bir markete verecektik. Bizim için önemli olan halkın tümüdür, Türkiye'nin tümünü kucaklamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'dan daha et alımı yapılmadığına işaret eden Bakan Eşref Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Biz, süs olsun diye et almıyoruz, halkımız için alıyoruz. Sırbistan'ın hayvanı ayrı, Şırnak'ın havyanı farklı mıdır? Amacımız insanlara, kesesine uygun et yedirmektir. 45 liraya et alabilirsiniz ama benim vatandaşımın 30 liraya et alması en doğal hakkıdır. Anneler şunu söylüyor; 'mutfağımız şenlendi', öğrenci diyor ki 'ben yarım kilo kıymayla 2 öğün yemek yapıyorum'. Bunlar bizim için önemli."

HDP'li Akdoğan da söz alarak, sadece Hakkari'deki 40 kasap esnafından söz etmediğini, BİM ve A101 marketlerinin Hakkari'de açılmasının ardından, şehirdeki yüzlerce esnafın dükkanını kapatmak zorunda kaldığını öne sürdü. Akdoğan, "Devlet oradaki 6 noktaya eti verdiğinde, şehirdeki esnaf diğer ürünleri sattığı müşterilerini de kaybediyor. Devlet sadece 2 firmayı değil, halkını da düşünmeli, esnafın mağdur edecek girişim içinde olmamalı." dedi.