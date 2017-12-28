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Bakan Fakıbaba: Sudan'dan et için değil yatırım için teklifler var

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 'Sudan'dan 4 dolara et ithalatı yönünde bir teklif olmadı. İthalat söz konusu değil. Ayrıca Sudan'dan et için değil yatırım için teklifler var, soya ve pamuk alanında cari açığımızı orada yetiştireceğimiz ürünlerle kapatabiliriz' dedi.

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Bakan Fakıbaba, diplomatik görüşmelerin gerçekleştirildiği Sudan ziyareti sonrası gündeme gelen "4 dolara et ithalatı" konusunda açıklamalarda bulundu. İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevaplayan Fakıbaba, "Aslında et için değil yatırım için teklifler var. Bunun içerisinde TİGEM'e yer veriliyor. TİGEM'e 12 bin 500 hektarlık bir alan verilmiş bu çok güzel girişim. Soya ve pamuk alanında cari açığımızı orada yetiştireceğimiz ürünlerle kapatabiliriz" şeklinde konuştu.

2018 yılı kapsamında da yeni destek olacağı sinyallerini veren Fakıbaba, "4 dolara et ithalatı diye bir durum kesinlikle yok. Et ithalatı beni çok rahatsız ediyor. Bu kapsamda üreticilere çok önem veriyoruz. Açıklayacağımız yeni şeyler var, orta ve küçük ölçekli üreticilere çok büyük destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.

 

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