Bakan Fakıbaba: Sudan'dan et için değil yatırım için teklifler var Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 'Sudan'dan 4 dolara et ithalatı yönünde bir teklif olmadı. İthalat söz konusu değil. Ayrıca Sudan'dan et için değil yatırım için teklifler var, soya ve pamuk alanında cari açığımızı orada yetiştireceğimiz ürünlerle kapatabiliriz' dedi.