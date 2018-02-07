Bakan Jülide Sarıeroğlu: İşe giren gençlerin yetim aylığı kesilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu hafta itibariyle Meclis’e gönderilen yeni istihdam paketimizle birlikte yeni bir ivme kazanacağız. 2018 yılında işsizlik oranlarımızın tek haneli rakamlara indirilmesi birinci önceliğimiz. Teşvik uygulamalarımızı asgari ücret sınırından çıkarıyoruz. Ayrıca işe giren gençlerimizin yetim aylığı kesilmeyecek" dedi.

İŞKUR ve TİKA iş birliğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde düzenlenen ’2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Çalıştayı’ Bakan Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sarıeroğlu, son yıllarda küresel ekonomik krizin yaşanmasının ardından bütün dünyada iş gücü piyasalarında çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşandığını anımsatarak, "Bu süreçte iş gücü piyasalarımızın olumsuz etkilenmemesi adına bütüncül politikaların hayata geçirilmesi, bunların istişare edilmesi, hedeflere bağlı hareket edilmesi temel öncelik olarak önümüzde duruyor" ifadelerinde bulundu. Türkiye’de son 15 yılda devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirildiğini kaydeden Sarıeroğlu, yapılan düzenlemelerin odak noktasında İŞKUR’un temel kurum olarak faaliyetlerin içerisinde yer aldığını belirtti. Türkiye’nin son dönemlerde zor süreçlerden geçtiğini ifade eden Sarıeroğlu, darbe girişimi gibi ağır süreçlere rağmen, Fırat Kalkanı Harekatının sürdürüldüğünü, diğer yandan 3 buçuk milyon Suriyeliye kucak açıldığını, duruma kayıtsız kalınmadığını bir kez daha hatırlattı.

'REKORUMUZU ARTTIRMAKTA KARARLIYIZ'

İŞKUR’un sadece yurt dışına işçi gönderen bir kurum olarak anıldığı zamanlardan, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren bir kurum haline geldiğini belirten Sarıeroğlu, "Sadece 2003 yılında 135 bin kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, bugüne geldiğimizde 1 milyon 27 bin kişiye bir işe yerleştirme başarısı elde etmiştir. Önümüzdeki dönemlerde personel sayımızı arttıracağız. İllerimizdeki etkinliğimizi arttıracağız. Bilişim alt yapımızı güçlendireceğiz ve 1 milyon 27 bin kişilik işe yerleştirme rekorumuzu daha da arttırmakta kararlıyız. Diğer yandan iş gücü piyasamızın ihtiyacı olan nitelikte iş gücünün yetiştirilmesi konusunda da çok ciddi çalışmalarımız var. Bir yandan aktif iş gücü programlarımızı yürütüyoruz, pasif iş gücü programlarımızı hayata geçiriyoruz. 2002 yılında İŞKUR’da sadece 139 binlik açık iş talebi kayıtları varken bugün bu seviyeyi yakşalık 20 kat arttırmış durumdayız. Mesleki eğitim kurslarımız ve iş başı eğitim programlarımızla, girişimcilik desteklerimizle de iş gücü piyasamızda çok ciddi bir dinamizm sağlamış durumdayız" şeklinde konuştu.

'ASGARİ ÜCRET SINIRINDAN ÇIKARIYORUZ'

Yeni dönemde getirilecek düzenlemeler ve yeni gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, "Bu hafta itibariyle Meclis’e gönderilen yeni istihdam paketimizle birlikte yeni bir ivme kazanacağız. 2018 yılında işsizlik oranlarımızın tek haneli rakamlara indirilmesi birinci önceliğimiz. Kadınların, gençlerin, engelli kardeşlerimizin istihdam oranlarını arttırmak temel önceliklerimiz olarak belirlenmiş durumda. İstihdam teşviklerimizde yeni bir modeli uygulamaya koyduk, özel sektör ve STK’lar ile birlikte çalışacağız. Ayrıca istihdam teşviklerinin sürelerini arttırmış durumdayız. Teşvik uygulamalarımızı asgari ücret sınırından çıkarıyoruz. Prime esas kazancın üst limitiyle alakalı olarak sınırı belirlemiş durumdayız. Artık mesleki eğitimle alakalı olarak da yeni bir formata geçiyoruz. Biz sadece koordinasyonu gerçekleştireceğiz, eğitimlerin içeriğinin hazırlanması tamamen iş verenlerimizin hazırlayacağız yeni bir format olacak. Gençler bizim için çok önemli, bu konunda da çok radikal kararlarımızı Meclis’te torba kanuna koyduk. Genç kardeşlerimizin kendi ihtiyaç duyduğu alanda, kendilerinin belirledikleri yerde bir eğitim imkanına kavuşmasını sağlayacağız. 10 bin TL’ye kadar ulaşan bir kupon sistemi ile bize başvuracaklar, istedikleri şekilden eğitim almalarına imkan vermiş olacağız. Yine radikal bir bakış açısıyla gençlerimizin bundan sonra işe girdikleri zaman yetim aylıkları kesilmeyecek ve yeşil pasaportları iptal olmayacak. İnşallah vatandaşlarımızın hayatına dokunan bir vergi reformu gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak reformlarımıza devam edeceğiz. 2018 yılı için birinci önceliğimiz istihdam konusu. Sadece rakamsal gelişme değil vatandaşlarımızın refahı da bizim için önemli" diye konuştu.

TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR DEVAM EDECEKTİR

Konuşmasında Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına da değinen Sarıeroğlu, bu alanda çok ciddi algı operasyonlarıyla karşı karşıya kalındığına dikkat çekerek, "Uluslararası arenada bilgi kirlilikleriyle karşı karşıyayız. Kimsenin topraklarında bizim gözümüz yok. Hiçbir ülke, sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına sessiz kalmaz. Zeytin Dalı Harekatı sonrasındaki olumlu süreçlerde o bölgelere Suriyeli vatandaşların geri dönmesiyle ilgili de süreçleri başlatmış olacağız. Sivillerle ilgili hassasiyetimiz en yüksek seviyede. Kilis’te camimiz roketatarlarla ne hale geldi. Bunları gören hiçbir ülkenin kayıtsız kalmayacağına eminim. Türkiye tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu temizliği sürdürecektir. Hain FETÖ’yle içerideki mücadelemiz de devam ediyor. Türkiye bu konuda kararlıdır" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM

Programda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise işsizlik ve istihdamın tüm ülkelerin asli meselelerinden biri haline geldiğini ifade ederek, bu kapsamda ortak akıl ve ortak istişareye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Avrasya coğrafyasının, hikmetin insan için büyük bir kazanım olduğuna inanan bir topluluk olduğu aktaran Uzunkaya, "Türkiye’nin istihdam kurumu olan İŞKUR, uluslararası arenada üzerine düşen sorumluluğu, gerek bilgilenme ve bilgilendirme, gerekse iş birliği anlamında atılan adımlara olumlu yaklaşmakta. Aynı zamanda Dünya İstihdam Birliği’nin dönem başkanlığını yürütmekteyiz. Bu birlikteliğimizin Avrasya’da Avrasya 20 şeklinde şekillenebilmesine ve bu coğrafyanın birikiminin hep birlikte ortaya konulması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle 15 Temmuz gibi bir ihanetin ardından bir yıl içerisinde, İŞKUR olarak 72 yıllık tarihimiz içinde geçen yıl 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına vesile olduk. İş gücüne katılımda 357 bin 210 kadınımızın ve 361 bin 440 gencimizin istihdamını sağladık. Neticesinde Türkiye bütün kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir başarı hikayesini gerçekleştirdi. Biz bu başarıyı bu coğrafyada birlikle paylaşalım ve zorlukları aşalım. Bir çok sorunla mücadele ederken diğer yandan da 3 milyon Suriyeli’ye hizmet eden bir ülkeyiz" diye konuştu.

Hilton Garden Inn Otel’de düzenlenen çalıştayda farklı ülkelerden çok sayıda temsilci yer aldı. 2 gün sürecek çalıştay, İşgücü Piyasalarına ve Çalışma Hayatına Küresel Bir Bakış, Bölge Ülkelerine Yönelik Faaliyetler ve Türkiye konu başlıklarında devam etti.