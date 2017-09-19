Bakan Kaya'dan şehit ailelerine istihdam müjdesi!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Önümüzdeki günlerde, eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne-babasından istihdam hakkını kullanmayan olursa, iki hakkının da çocukları tarafından kullanabilmesi için bir düzenleme yapılacağının müjdecisi olayım."
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