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Bakan Kaya'dan şehit ailelerine istihdam müjdesi!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: 'Önümüzdeki günlerde, eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne-babasından istihdam hakkını kullanmayan olursa, iki hakkının da çocukları tarafından kullanabilmesi için bir düzenleme yapılacağının müjdecisi olayım.'

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Önümüzdeki günlerde, eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne-babasından istihdam hakkını kullanmayan olursa, iki hakkının da çocukları tarafından kullanabilmesi için bir düzenleme yapılacağının müjdecisi olayım."
 

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