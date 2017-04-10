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Bakan Müezzinoğlu: Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz' dedi.

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Müezzinoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "istihdam seferberliği"nde ulaşılan son rakamlara dair paylaşımda bulundu.
 
Paylaşımında, "Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz" ifadelerini kullanan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına cevap veren, ülkesine inanan, ekonomimize güvenen tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum."

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