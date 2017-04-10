Bakan Müezzinoğlu: Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz' dedi.
Müezzinoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "istihdam seferberliği"nde ulaşılan son rakamlara dair paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz" ifadelerini kullanan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına cevap veren, ülkesine inanan, ekonomimize güvenen tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.