Bakan Müezzinoğlu: Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz' dedi.