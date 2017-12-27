Bakan ‘önce üretici’ dedi sudan ucuz ete vize yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’deki et fiyatları ve Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi’nin “Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz” önerisini değerlendirdi. Göreve geldiğinden bu yana hep üretim vurgusu yaptığına işaret eden Fakıbaba, Sudanlı mevkidaşının teklifine ilişkin “Eti 3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil. Benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır” dedi.

Bakan Fakıbaba, bugüne kadar hep üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “1 Ocak 2018’den itibaren, 200 başa kadar olan çiftliklerde hayvan başı kesimlerde 250 lira para vereceğiz. ‘Aşılama ve küpeleme ücretsiz olacak’ dedik. Bunu niye yapıyoruz? Benim yerli üretici arkadaşım kalkınsın diye. Bu bağlamda ben şunu iddia ediyorum; Türkiye’deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olacağız. Ben hep üreticinin de yanındayım, tüketicinin de.”

Et fiyatlarını yakından takip ettiğini belirten Fakıbaba, “Yarımşar kilogramlık paketlerde kıymayı 15, kuşbaşını 16 lira yapmış olsak, bu tüketici için çok büyük para olmayabilir ama üretici için iyi bir anlama gelebilir. 1 lira oradan kazanıyor, 1 lira ben veriyorum. Yem desteği de vereceğiz. Emin olsunlar, ben üreticinin hep yanındayım ama üreticinin yanında olurken tüketiciyi de düşünmemiz lazım. Buradan kalkıp bir dolara verseler de ben taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Eti 3 dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım. Bunun farkında olan bir kişiyim” diye konuştu.

KASAPLAR DA MEMNUN

Fakıbaba, ucuz et satışından kasapların da memnun olduğunu vurgulayarak “Kasap esnafımız bundan çok mutlu. Gittiğim illerde ‘Allah razı olsun. Bizim satışlarımızda bir düşüş olmadı. Biraz fiyatları düşürdük ama kazanıyoruz bin bereket versin, sürümümüz daha fazla arttı, müşteri bizi bırakmadı’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Sudan’daki arazide soya üretilebilir

Fakıbaba, Sudan’da Türkiye’nin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce (TİGEM) kiralanan arazisine ilişkin 2014’te adımın atıldığını ancak resmi işlemlerin yapılmadığını söyledi. Gerekli işlemleri 20 Aralık’ta tamamladıklarını vurgulayan Fakıbaba, Sudan Tarım ve Su İşleri bakanlarıyla görüştüğünü bildirdi. TİGEM arazisinin 125 bin dekar olduğuna işaret eden Fakıbaba, “Burada soya ve pamuk üretebiliriz. Hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapılabilir” dedi.