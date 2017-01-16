Çanakkale ve Kütahya'daki OSB'ler 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

Özlü, Kütahya Altıntaş Zafer OSB ve Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB'lerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaklaşık 5 milyon 650 bin metrekare alana karma OSB kurulduğunu belirten Özlü, bölgenin kentin ekonomisini önemli ölçüde canlandıracağını söyledi. Altıntaş Zafer OSB'nin kurucu ortakları hakkında bilgi veren Özlü, "Kütahya Altıntaş Zafer OSB, yüzde 34 katılım payı ve 5 üye ile Kütahya İl Özel İdaresi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üye ile Altıntaş Belediyesi, yüzde 33 katılım payı ve 5 üye ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan oluşuyor." dedi.

Özlü, Altıntaş Zafer OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle gelecek süreçte Kütahya'da yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağını kaydetti.

Bakanlık olarak her bölgeye ve şehre, ihtiyacına uygun OSB'ler kurabilmek için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Özlü, bu konuda detaylı ve titiz çalışma sürecinin ardından karar verdiklerini ve harekete geçtiklerini söyledi.

Özlü, bu kapsamda yürütülen faaliyetler sonunda Çanakkale'nin Ezine ilçesine yaklaşık 1 milyon 360 bin metrekare alana Ezine Gıda İhtisas OSB'yi kurduklarını anlattı. Bölgenin Türkiye'nin 297. OSB'si olarak tüzel kişilik kazandığına dikkati çeken Özlü, "Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB'nin kurucu ortakları yüzde 86 katılım payı ve 13 üye ile il özel idaresi, yüzde 7 katılım payı ve 1 üye ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, yüzde 7 katılım payı ve 1 üye ile Ezine Belediyesi'nden oluşuyor." diye konuştu.

Ezine Gıda İhtisas OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle yaklaşık 5 bin kişiye istihdam olanağı yaratılacağına değinen Özlü, gelecek süreçte ekonomik büyüme, ekolojik kalite ve sosyal dengenin kurulduğu, yerel toplumla entegrasyonun sağlandığı, işletmeler arası malzeme ve enerji değişimlerinin üst düzeyde olduğu, enerji ve ham maddelerin verimli kullanıldığı, atıkların minimize edildiği "Yeni Nesil OSB"ler kurmaya devam edeceklerini aktardı.