Bakan Özlü: Elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. ATO’nun yeni yönetimine başarılar dileyen Bakan Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın adında “sanayi” sözcüğü olsa da sanayi ve ticaretin ayrı düşünülecek kavramlar olmadığını söyledi. Bakan Özlü, “Aslında her sanayici aynı zamanda bir tüccardır. Sanayici bir şey yapıyorsa satıyor, yaparken alıyor” ifadelerine yer verdi.

“Yeni bir yapıya geçiyoruz”

Bakanlık olarak sanayiye teknoloji enjekte etmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bakan Özlü, “Bizim yüksek katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Yükte hafif pahada ağır mallar üretmemiz lazım. GSMH içinde yüksek katma değerli ürünlerin payı yüzde 3,4. Bu oranı artırmanın yolu teknolojiden geçiyor. Biz de yeni bir yapıya geçiyoruz. Teknoloji üreten bir Türkiye istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Teknoloji açığımızı kapatırsak, emin olun akabinde dış ticaret açığı da, cari açık da kapanacak”

Türkiye’nin dış ticareti artırmaya çalıştığında ithalatının da arttığını anlatan Özlü, “Çünkü ihracatımız ithalata dayalı. 10 dolara alıyorsak bir ara ürünü, üzerine bir dolarlık bir iş yapıp 11 dolara satıyoruz. Ne zaman ki 10 dolara aldığımızın üzerine 10 dolarlık daha iş yapıp, 20 dolara satarsak, o zaman bizim dış ticaret açığımız kapanır, cari açık kapanır. Esas açık da teknoloji açığıdır. Türkiye’nin teknoloji açığı var. Teknoloji açığımızı kapatırsak, emin olun akabinde dış ticaret açığı da, cari açık da kapanacak. Onun için teknoloji üretmemiz şart” dedi.

“TÜBİTAK ar-ge yapmayacak, yaptıracak”

Bakan Özlü, TÜBİTAK’ın da içinde olduğu, devlet teşkilatının da ele alındığı bir düzenleme yaptıklarını kaydederek, yapılacak yeni düzenleme ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun yapısının da değişeceğini söyledi. Bakan Özlü, bu çalışmalarla, karar mekanizmalarının hızlanacağını ve süreçlerin kısalacağını dile getirdi. Özlü, Ar-Ge destekleme sistemini de değiştireceklerini anlatarak, “TÜBİTAK Ar-Ge yapmayacak, yaptıracak” değerlendirmesinde bulundu.

Yerli marka otomobil

Yerli otomobil üretimi konusuna da değinen Bakan Özlü, “Babayiğit çıkmadı” sözlerini hatırlattı. Türk sanayisinin otomobil yapıp piyasaya sürecek yeterlilikte olduğuna dikkat çeken Özlü, konunun teknolojik değil ticari olduğunu vurguladı.

Türkiye’de yabancı firmaların otomobil üreterek ihracat gerçekleştirdiğini, istihdam oluşturduğunu anlatan Özlü, tamamen Türk tasarımı olan yerli bir marka üreteceklerinin müjdesini verdi. Yerli marka otomobil için iş modeli yaptıklarını kaydeden Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın da onayladığı bu modelle, devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturacaklarını söyledi. Özlü, “Türk tasarımı ile taksi modeliyle bir elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Cezayir’de, Uganda’da, Kazakistan’da fabrikalar kuracağız. Dünyanın önemli merkezlerinde uçaktan ineceksiniz, taksi çağıracaksınız, bir Türk taksisi sizi karşılayacak” diye konuştu.

Konuşmasında dördüncü sanayi devrimine de değinen Bakan Özlü, bu konuyu önemsediklerini ve Türkiye’nin sanayi devriminde geride olmadığını sözlerine ekledi.

“Vatandaşımızı, tüccarımızı, sanayicimizi bu spekülasyon teröristlerinden korumalıyız”

Ziyarette konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise terör örgütlerinin Türkiye’nin istikrar ve güven ortamını hedef aldığını belirterek, amaçlarının güven duygusunu tahrip etmek ve insanları endişeye sevk etmek olduğunu kaydetti. Döviz ve faiz spekülatörlerinin de aynı amaca hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Baran, “Vatandaşımızı, tüccarımızı, sanayicimizi bu spekülasyon teröristlerinden korumalıyız. Bunları yapanlar ile bomba patlatan, suikast yapanların, eline silah alanların, devlete, millete kastedenlerin, bölücülerin amacı aynıdır. Bunların hepsi memleketin istikrar, istiklal ve istikbalini hedef almaktadır. Silahlı teröriste ne ceza veriliyorsa spekülasyon teröristine de o ceza verilmelidir. Üretim, ticaret, milletin emeği ve tasarrufu spekülasyon teröristlerinin saldırılarından, terörist eylemlerinden muhafaza edilmelidir” diye konuştu.

Baran, ATO’nun çalışmalarına değinerek, Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik uygulamaya koyacakları projeler hakkında bilgi verdi. Baran, Nefes Kredisi ile Ankara tüccarına 1 milyar liralık bir kredi imkanı sağladıklarını anlatarak, Ankara’nın sağlık, kongre ve fuar turizminde ve savunma sanayi alanında gelişmesi için yurtdışına doğrudan uçuşların önemine dikkat çekti.

Ziyarette konuşan ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür, ABD’de yeni bir dönem başladığını, Başkan Trump’un sanayicinin Amerika’ya gelmesi konusunda tavır ortaya koyduğunu ve himayeci bir politikanın ortaya çıktığını anlattı. Türkiye’nin 2023 hedeflerini hatırlatan Gürgür, “Bu hedeflere ulaşılabilmesi için sanayi ve teknoloji yapısının değiştirilmesi gerekir” dedi.

Gürgür, yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

ATO heyetinin Bakan Özlü’yü ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a, Meclis Başkanı Nuri Gürgür, Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Üyeleri Vecdet Fehmi Şendil, Musa Beşparmak, Kemal Gazioğlu, Ülkü Karakuş, Hakan Tarhan ile Meclis Üyesi Şerafettin Karademir eşlik etti.