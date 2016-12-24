Bakan Özlü’den sanayiciye OSB müjdesi
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği İstanbul OSB’lerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri toplantısında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Dr. Faruk Özlü, sanayicilere OSB'lerde emlek vergisi müjdesi verdi.
Üretime uygun altyapı oluşturmak için OSB ve endüstri bölgeleri ile çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Özlü “OSB’lerde emlak vergisini ya kaldıracağız ya da makul seviyeye getireceğiz. Parsel maliyetlerine üst sınır getirmek, şehir merkezlerindeki sanayi sitelerini modernize etmek, OSB’lerin KOSGEB’e yatırdığı payı kaldırmak ve sanayicilerin parasını arsaya bağlamadan doğrudan üretimi artırmasını sağlamak istiyoruz” dedi. Özlü, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için daha verimli, rekabetçi ve nitelikli üretim yapan sanayi sektörüne sahip olması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sanayiciyi yolunacak kaz yapmaya asla tahammülümüzü yok. İşimiz rekabetin önünü açmak. Bir sanatçı düşünün. Hangi konuklar gelecek, ne ikram edilecek’ gibi şeyleri düşünürse, sahneye çıkıp sanatını icra edemez. Sanayicimizin de sanatçı gibi diğer konularla uğraşmak yerine, üretim, katma değer ve ihracata odaklanması gerek. Amacımız, sanayicinin ihtiyaç duyduğu tüm altyapının Bakanlığımız, devletimiz tarafından yapılması.”
1 MİLYON EK İSTİHDAM
Bakan Faruk Özlü, Türkiye’de 2023 yılına kadar 70 yeni OSB açarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmak istediklerini de söyledi. Özlü, “Halen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 295 OSB’de 1 milyon 645 bin kişi çalışıyor. Halen mevcut OSB’lerde yü zde 70’ler civarında olan doluluk oranını da artırmaya çalışıyoruz” dedi. Bakan Özlü, İSO ile belli periyodlarda bir araya geleceklerinin de altını çizdi.
İSTANBUL’A OSB TALEBİ
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da toplantıda yaptığı konuşmada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırlığını yaptığı ‘Yeni Nesil OSB’lerin sanayinin dönüşümüne katkı yapacağını belirterek “Biri Avrupa diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne imkan sağlayacak iki yeni OSB kurulması talebimizi Sayın Bakanımıza bir kez daha ifade ediyorum. Bu OSB’lerin ihtisaslaşmaya uygun olarak kurulması teşvik edilmeli” dedi.
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