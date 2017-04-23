Özlü: Arazi devletin olacak, sanayici gelip fabrikasyon kuracak

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclisin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üretim Reform Paketine ilişkin soru üzerine Özlü, paketi Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunduklarını, 81 maddenin 40'ının geçtiğini belirtti.

Diğer maddelere ilişkin çalışmaların bu hafta devam edeceğini ifade eden Özlü, Organize Sanayi Bölgeleriyle (OSB) ilgili maddelerin netleştiğini bildirdi.

Pakette OSB'ler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerine ilişkin maddeler bulunduğunu anlatan Özlü, "Amacımız sanayiciye ucuz sanayi parseli temin etmek. Endüstri Bölgeleri Programında bir bölgeyi devlet kamulaştıracak. Arazi devletin olacak, sanayici gelip fabrikasyon kuracak. ÇED raporu almayacak. Ondan sonra arsa aramaya son. Hatta isterse sanayici binasını yapacağız. Gel fişini tak, fabrikanı çalıştır. Singapur'da, Malezya'da olduğu gibi." diye konuştu.

Özlü, arazilerin mülkiyetinin devlete ait olacağını, kullanım hakkının sanayiciye verileceğini kaydetti.

Sanayicinin parasını arsaya yatırmayacağının, makine ve işletmeye yatıracacağının altını çizen Özlü, OSB'lerin 6 ayda kurulabilecek işlemlerini kısalttıklarını da bildirdi.

"Zeytin Koruma Kurulu kuracağız"

Bakan Özlü, illerde Zeytin Koruma Kurulu kuracaklarını da ifade ederek, "Bir yerde, OSB veya sanayi bölgesi kurulacaksa kurul toplanacak. Kurulda, zeytincilik araştırma enstitüsünden temsilciler, sanayi il müdürü ve tarım il müdürü bulunacak. Aynı illerdeki toprak koruma kurulu gibi bir kurul kuruyoruz. Mevcut kanun eski. Teknolojinin olmadığı yıllara ait. Teknoloji çok gelişti. Etrafa zarar vermeden sanayi tesisleri kurulabilecek teknolojiler var. Arıtma ve filtre sistemleri var. Zeytinliğe 3 kilometre mesafede tesis kurulamaz değil de arıtma tesislerini kurmak kaydıyla olabilir. Sınıra kurul karar verecek." açıklamasında bulundu.