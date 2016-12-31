Bakan Tüfenkci: 2017 yatırım yılı olacak

Bakan Bülent Tüfenkci, 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada yaptığı konuşmada 2016 yılını değerlendiren Bakan Tüfenkci, 2016 yılında yaşanan tüm sorunlara rağmen Türkiye’nin sürekli büyüdüğünü vurguladı.



SON ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARIYLA TAMAMLANACAK



Türkiye’nin 2016 yılında büyük başarılara imza attığını dile getiren Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2016 yılı ekonomik anlamda birilerinin ifade ettiği gibi kötü bir yıl olmamıştır. Bakınız, geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılında Türkiye alçak bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Ve 15 Temmuz’un ardından bu şokun artçı dalgaları zaman zaman kendini hissettirdi. Ama atlattığımız tüm badirelere rağmen 2016’da ülke ekonomisi beklenenin üzerinde bir büyüme göstermiştir. İnşallah 2016’nın son çeyreğini de büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız."



Bakan Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin hem mali disiplin hem de finansal anlamda beklenenin üzerinde bir performans sergilediği görüşünü savunarak, "Hain darbe girişimi, akabinde terör örgütlerinin birleşerek ülkemizde saldırılarını artırmaları, kısacası Türkiye’yi bölmeye yönelik girişimler karşısında ülke ekonomisi sağlam bir duruş sergilemiştir. Atlatılan badirelere rağmen Türkiye yatırımlarından asla taviz vermemiştir, vermeyecektir" diye konuştu.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, YAPISAL BİR REFORMDUR



2017 yılının ilk çeyreğinde anayasa değişikliği milletin teveccühü ile kabul edildiği takdirde Türkiye’nin önünü görebilen ve yatırımlarına hız veren bir ülke konumunda olacağını söyleyen Bakan Tüfenkci, "Anayasa değişikliği, ülkemiz için yapısal bir reformdur" dedi. Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yine 2017 yılında Suriye’deki ateşkesin devamı ile bu ülke ile ihracat potansiyelimizi artıracağız. Irak ile yaşanan sıkıntıların giderilmesiyle de kaybettiğimiz pazarları yeniden kazanacağız. Ve Rusya ile ticaretimizin eski ivmesine kavuşması hatta bu ivmeyi daha da yükseltmemiz ile birlikte dünyadaki daralan ticarete ve ekonomiye rağmen Türkiye, 2017 yılında ciddi bir performans gösterecektir. Buna da inşallah hep birlikte şahit olacağız."