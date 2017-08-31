Bakan Tüfenkci: Bu millet silahla boyun eğmiyorsa ekonomiyle hiç eğmez

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Orta Vadeli Program'da açıklanan yüzde 4,4'ün üzerinde, yüzde 5'in de üzerinde büyümenin bu yıl yakalanmış olacağını bildirdi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarları Oda başkanlarıyla bir araya gelen Tüfenkci, esnafın Türk ekonomisinin omurgası olduğunu ve ülkesini büyütmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kendilerinin de esnafı büyütme, geliştirme ve değişen ekonomik şartlara uyumlu hale getirme noktasında gayret gösterdiklerini ifade eden Tüfenkci, "Özellikle esnafımızı ekonomik anlamda ezici zincir mağazaların rekabetinden korumak istiyoruz. Esnafımızın gelişerek önce tüccar, sanayici, ihracatçı olmasını istiyoruz. Olduğu yerde kalmasını istemiyoruz. Bunun için gerek ilimizde gerekse Türkiye'de projeler üretiyoruz, destekler veriyoruz." diye konuştu.

FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra bu destekleri daha da genişlettiklerini vurgulayan Tüfenkci, esnafın hem o gün ki duruşu hem de ekonomik konjonktürden etkilenmemesi için faizsiz kredi desteği sağladıklarını anımsattı.

Tüm projeleri, destekleri esnafla yapılan görüşmeler ve istekler sonucu hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Tüfenkci, her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

- Büyüme sürecek

Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin istiklal ve istikbaline karşı bir saldırıda her zaman dimdik ayakta durduğunu vurguladı. Bunun en son örneğinin 15 Temmuz'da yaşandığına işaret eden Tüfenkci, "Bu ülkenin birliğine, dirliğine göz diken hainlere karşı da başta esnafımız olmak üzere bütün millet topyekün ayakta kalmış ve onlarla gerekli mücadeleyi yaparak o darbe girişimini de Allah'ın izniyle akamete uğratmıştır." dedi.

Darbe girişimin başarısız olmasının ardından ekonomik terör uygulanmaya başladığını aktaran Tüfenkci, hükümetin almış olduğu tedbirlerle bunun da engellendiğini dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepiniz gördünüz gerçi çok itibar etmiyoruz, almış oldukları kararları doğrusu objektif görmüyoruz ama Moody's bile istemeye istemeye Türkiye'nin büyümesini yukarı doğru revize etmek zorunda kaldı. O revizenin üzerinde Türkiye Allah'ın izniyle büyüyecek. Göreceksiniz, ikinci çeyrek rakamları kısa zamanda açıklanacak 2017'ye yüzde 5 büyümeyle Türkiye girdi, ikinci çeyrekte bunun üzerinde bir büyüme, üçüncü çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde büyümeyi sağlamış olacak. Netice itibariyle Orta Vadeli Program'da açıkladığımız yüzde 4,4'ün üzerinde, yüzde 5'in de üzerinde Allah'ın izniyle 2017'de bir büyümeyi Türkiye yakalamış olacak."

DEAŞ, PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü ifade eden Tüfenkci, bunların her birinin farklı noktalardan Türkiye'yi ve siyasetini itibarsızlaştırmaya yönelik saldırılar yaptıklarını kaydetti.

- "Biz mücadelemizi her ortamda veririz"

Tüfenkci, Türkiye'nin haklı talepleriyle baş edemeyen Almanya'nın ekonomik anlamda tehdit ve şantaja başvurduğunu ifade ederek, "Oysa bu millet silahla boyun eğmiyorsa ekonomiyle hiç eğmez. Çalışırız, gayret ederiz, Avrupa olmazsa Afrika deriz. Afrika olmazsa Amerika, orası olmazsa Asya deriz ve biz mücadelemizi her ortamda veririz. Çünkü bizim geçmiş bir medeniyetimiz, güç almış olduğumuz bir tarihimiz var." şeklinde konuştu.