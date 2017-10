Bakan Zeybekci: Elektronik ticaret dalgası her şeyi değiştirecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geleneksel üretim ve ticaret yöntemlerinin değiştiğini belirterek, yakın zamanda elektronik ticaret dalgasının her şeyi değiştireceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nce (ATHİB) düzenlenen '6'ncı Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Adana Sanayi Odası ve ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç, birer konuşma yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükeşi ise yaptığı konuşmada, "Dünyanın her yerinde binlerce tasarımcı var. Ama tarihe geçen tasarıcımlar, 3 ana şeye inanmışlar. Tasarı için üstün yetenek gerekmediğine inanmışlar, vizyonlarından hiç fedakarlıkta bulunmamışlar ve üçüncüsü ise inandıklara şeye sımsıkı sarılmışlar. Bunu dikkate almalıyız" dedi.

'MÜCEVHER YARATMAK ZORUNDAYIZ'

Katılımcılara seslenen AB Bakanı Ömer Çelik de, "Eskiden moda dört mevsime göre belirleniyordu. Çünkü insanlar ihtiyaçtan giyiniyordu. Her şey değişiyor. Artık moda 52 haftaya göre belirleniyor. Yeni tasarımlar, insanların gözleri önüne getiriliyor. Müzelerde bin yıllık eserler de görüyoruz. Onlar hala kültürel mücevherlerini korumaktadırlar. Adana'daki Taşköprü yıkılmış, tekrar yapılmıştır. Taşköprü'ye baktığınızda onun kıymetini zaman eskitememiştir. O zamanı eskitmiştir. Kültürel cevherden, mücevher yaratmak zorundayız" diye konuştu.

ELEKTRONİK TİCARETİ ANLATTI

Alkışlarla kürsüye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise şunları kaydetti:

"Artık farklılaşırsanız, farklılık elde ediyorsunuz. Gelecekteki dünya bilgi, teknoloji ve tasarımı üreten ülkeler ile bunları tüketen ülkeler olarak ayrılıyor. Biz Türkiye olarak hep tüketen ülkelerden olduk. Ama bundan sonra muassır medeniyet yolculuğunda, bırakın namerde, merde bile muhtaç olmamak için farklı olmamız gerekiyor. Bugün doğru olarak bildiğiniz her şey, 5 yıl sonra kesinlikle yanlış hale gelecek. Dünya değişiyor, dünya nereden nereye geldi. Eskiden insanlar çarşıdan alışveriş yaparlardı, şimdi o çarşılar devasa alışveriş merkezlerine dönüştü. Şimdi yeni bir dalga geliyor. Bu yeni dalgada Adana'da ürettiğiniz ürünle Japonya'daki dükkana rakip olabilirsiniz. Buradaki tasarımlarınızı elektronik ticaret sitelerine koyduğunuz zaman, dünyanın her yerine ulaşıyor, ürünlerinizi 24 ile 48 saat arasında ulaştırabiliyorsunuz. Çin ihracatının yüzde 22'sini elektronik ticaret oluşturuyor. Geleneksel üretim ve ticaret yöntemleri değişiyor. Elektronik ticaret dalgası yakın gelecekte her şeyi değiştirecek."

BÜYÜLEYİCİ GÖSTERİ

Konuşmaların ardından yarışmacılara ait kumaş tasarımları, ünlü sanat yönetmeni Beyhan Murphy'nin koreografisinde hazırlanan tiyatral bir gösteriyle tanıtıldı. Gösteri büyük beğeni topladı. 10 eserin finale kaldığı yarışmada 1'incilik ödülü 'Skinless' tasarımıyla Fatma Süleymanoğlu'na, 2'ncilik ödülü 'Butterfly Caught' tasarımıyla Fatma Süleymanoğlu'nun kardeşi de olan Süreyya Süleymanoğlu'na, 3'üncülük ödülü ise 'Rhythm Of The Nature' tasarımıyla Pelin Aykar'ın oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Bakan Çelik ve Bakan Zeybekci ile protokol üyeleri verdi. Törenin ardından Anadolu Ateşi Topluluğu izleyicilere gösteri sundu.