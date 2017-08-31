Bakan Zeybekci: Moody's tahminini tekrar tekrar revize edecek

AK Parti Denizli İl Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ağustos ayı ihracat rakamlarının iki katına çıkacağını belirtti.

Bakan Zeybekci, "Dün akşam geç saatlerde Moody’s açıklama yapıyor. Lütfetmiş Türkiye’nin 2017 büyümesini 3,7 söylemiş. Bir daha revize edecek gene yakalayamayacak, bir daha revize edecek gene yakalayamayacak, açık söylüyorum. 3.7 demiş, göreceksin. İşte 11-12 Eylül’de ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Üçüncü çeyrekte göreceksin yüzde 7-7.5’luk büyüme nasıl oluyormuş" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partisi tarafından Denizli'de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Denizli İl Binasında düzenlenen programda Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri, İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları ve partililer yer aldı.

Parti olarak çok sıkıntı çektiklerini belirten Bakan Zeybekci, "Kasım 2002’den itibaren başımıza gelmeyen kalmadı ki, yaşamadığımız kalmadı. Gerek il bazında gerek Türkiye bazında, gerekse hükümetler bazında gerekse belediyeler olarak, yaşamadığımız, karşımıza çıkmayan engel kalmadı. Ama tüm engellemelere rağmen, bakın hızımıza yetişemiyorlar. 2016 yılındaki 15 Temmuz ihaneti ve işgal girişimindeki ve arkasından dünyanın en güçlü algı operasyonlarına rağmen, AK Parti hükümetlerinin, iktidarlarının ve Türkiye’nin sağlamış olduğu başarıya inanın akılları ermiyor. Nasıl oluyor bunlar bunu yapabiliyor?" diye konuştu.

"Rahatsız etmeye devam edeceğiz"

Ağustos ayı ihracat rakamlarının iki katına çıkacağını belirten Zeybekci, "Dün akşam geç saatlerde Moody’s açıklama yapıyor. Türkiye ile ilgili görünüm raporu yayınlıyor. Biraz önce tam dediğim gibi, ‘yine de yaptılar’, ‘kahretsin yine de yaptılar’ dercesine yayınladılar. Bakın ikinci defa revize ediyorlar. Lütfetmiş Türkiye’nin 2017 büyümesini 3,7 söylemiş. Bir daha revize edecek gene yakalayamayacak, bir daha revize edecek gene yakalayamayacak, açık söylüyorum. 3.7 demiş, e göreceksin. İşte 11-12 Eylül’de ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Üçüncü çeyrekte göreceksin yüzde 7-7.5’luk büyüme nasıl oluyormuş. Dördüncü çeyrekteki büyümeyi göreceksin. Bakın bugün ayın 31’i, yarın ihracat rakamları açıklanıyor, bakın ilk defa söylüyorum beklentileri, tahminleri, bakın tahmin dahi edemiyorlar, diyorlar olsa olsa 6-7 olur. Bakın rakamlar iki katı gelecek, göreceksiniz. Eylül, ağustos zaferleri devam edecek. 2017 Türkiye’nin ekonomik anlamda şahlanışı olacak. 2017 yıl sonu gelmeden şimdi IMF açıkladı. Merkez Bankası değil, TÜİK değil, Ekonomi Bakanlığı değil, IMF açıklıyor, satın alma paritesinde dünyada 13'üncü büyük ekonomi, Türkiye, Avrupa’nın 5'inci ekonomisi Türkiye ekonomisi. Bunlardan rahatsız oluyorlar, rahatsız etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.