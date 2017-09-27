Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye olarak dünyada en büyük istikbal vadeden ülkelerden biriyiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yıl 8’incisi düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi’nde konuştu. Zeybekci, , “Yeni bir dünya kurulurken o dünyayı kuran ülkelerden biri olmak zorundayız. Yoksa bu coğrafya ve yeni dünyada edilgen ülkeler ki Türkiye bu coğrafyada asla ve asla edilgen olarak hayatını devam ettiremez. Barındırmazlar bizi yaşatmazlar. Onun için biz etken olmak zorundayız. Bilimi, teknolojiyi, lisansı, patenti, tasarımı ve finansı üretmek zorundayız” dedi. Reel sektörün cesur bir dünya kurduğunu dile getiren Zeybekci, “Sürdürülebilir bir finans sektörünün geleceği reel sektörün geleceğiyle beraber hareket etmek zorunda” diye konuştu.

“Bizim de gelişen dünyaya cevaplarımız var” “Bizim de yeni dünyaya gelişen dünyaya cevaplarımız var” diyen Zeybekci, “2016 15 Temmuz’da o ihanet ortamında bile biz Türkiye’nin geleceğiyle ilgili hakikaten çok farklı şeyler ortaya koymaya devam ettik. Aldığımız kararları kararlılıkla uygulamaya devam ettik” şeklinde konuştu.

Eximbank hedefleri Eximbank’ın şuanda 40 milyar doların üzerinde toplam ihracatın yüzde 24.7’sini finanse eder hale geldiğini dile getiren Zeybekci, “Dünyada bir numara olan Kore Exmbank’ında bu oran yüzde 27. Hedef olarak 2017’nin sonunda Eximbank Türkiye’deki ihracatın yüzde 26’sını finanse edecek ve hedef olarak 2018’de Kore’yi de geçerek dünyada bir numara olacak” ifadelerini kullandı. Gerek büyüme oranlarında gerekse büyüme beklentileri ve dış ticaretteki artış oranlarınıyla şuanda gelinen noktanın küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Zeybekci, “G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 3’üncü ülkeyiz.

OECD üyesi ülkelerde yine aynı noktadayız. Görecekseniz 3’üncü çeyrek büyümemizi G20 ülkeleri arasında belki bir numara olacağız. Reel kesimi, üretim kesimi ve finans sektörünü bir kalbin iki tarafı olarak görüyorum. Tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Üretimle üretmeyen, üretime destek vermeyen ekonomiler, yeni buluşları, yeni patentleri, yeni fikirleri üretmeyi tahrik etmeyen ekonomiler mutlaka ve mutlaka bir süre sonra aşağı doğru yön bulacaklardır” dedi.