Bakan Zeybekci’den enflasyon değerlendirmesi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılında Türkiye’de Türk lirasının yeniden değerlendirileceğini söyleyerek, talebin arttırılması ve milli para ile daha çok ticaret yapılabilmesi yönünde önemli adımlar atılacağını kaydetti. Bakan Zeybekci, enflasyonla ilgili hareketlenmenin ise geçici olduğunu dile getirdi.
- ANKARA (İHA)
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ihracat rakamlarını açıkladığı basın toplantısına katıldı. Bakan Zeybekci, toplantı sonrasında ise basın mensuplarını sorularını değerlendirdi.
"ENFLASYONDAKİ HAREKETLİLİK GEÇİCİ BİR DURUM"
Bir basın mensubunun enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından “Aralık ayı TÜFE aylık 1.64, yıllık 8.50 ÜFE ise aylık 2.98 yıllık 9.94 arttı. Sizin değerlendirmeniz ne olur?” yönündeki sorusuna Bakan Zeybekci, “Yüksek, Aralık enflasyonumuz beklentilerimizin üzerinde. Enflasyon şuan itibari ile herhalde yılık 8.53 seviyesine geldi ama 2017 ile ilgili orta vadeli programdaki enflasyon hedeflememizde bir sapma olmayacağını düşünüyoruz. her şeyin normal seyretmesi halinde Türkiye’de en son Aralık enflasyonunun yüksek çıkmasının altında yatan kurdan, enerji fiyatlarından kaynaklanan bir etki beklentilerimiz çerçevesindeydi. Bu kalıcı bir hasar bırak etki değildir. 2017 yılında Türkiye’de Türk lirasının yeniden değerlendirilmesi, talebin arttırılması ve milli paramızla daha çok ticaret yapmak için önemli adımlar olacak ve bunu etkilerini beraber yaşayacağız” cevabını verdi.
Bakan Zeybekci, enflasyonla ilgili hareketlenmenin ise geçici olduğunu dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer ekonomilerden ayrışacak. Ve ekonomik anlamda bir şahlanma yılı olacak. 2017 yılı özel sektör yatırımlarında da bir coşma yılı olacak" diye konuşmuş, şunları söylemişti;
2017 TÜRKİYE İÇİN ŞAHLANMA YILI OLACAK
"2017 yılı, 2016'daki almış olduğumuz tüm önlemler tüm destek ve teşvikler, kredi ve finans imkanları, tüm bu paketlerin tamamı, tüm reformların kullanıldığı ve etkisinin görülmeye başladığı bir yıl olacak. Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer ekonomilerden ayrışacak. Ve ekonomik anlamda bir şahlanma yılı olacak. 2017 yılı özel sektör yatırımlarında da bir coşma yılı olacak"
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