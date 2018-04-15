Bakan’dan devlet memuruna müjde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ‘Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması’ programında yaptığı konuşmada, kamu çalışanı kadınların çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’na sunum yaptığını belirterek “Sayın Başbakan’ımızın kapsamıyla alakalı bazı talimatları oldu. Onlarla ilgili çalışmalarımızı inşallah kısa süre içerisinde, bu hafta tamamlamayı planlıyoruz. Bu yönetmeliği de inşallah çok kısa bir süre içerisinde uygulamaya koyacağız” dedi.
HERKESİ KAPSIYOR
Sarıeroğlu “Yarı zamanlı düzenleme sadece kadınlarla ilgiliymiş gibi bir algı var. Bu hakkı biz kadın çalışanlara da erkek çalışanlara da aynı şekilde getiriyoruz. Aileler kendi içinde bununla ilgili kararlarını verecek. Bu anlamda gerekli tercih imkanlarını en doğru şekilde, çalışanlarımız açısından en uygun şekilde oluşturacağız. Bunu da inşallah kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz” diye konuştu.
KADIN ORANI YÜZDE 40
Bakan Sarıeroğlu, kamuda çalışan kadın oranının 2002 yılları başında yüzde 12 seviyesindeyken şu anda yüzde 40 seviyesine geldiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz zamandan itibaren kamu personel danışma kurulumuzu 2 defa topladık. Kamu görevlilerimizle ilgili olarak sürekli çalışmalarını yapıyorlar. Bu bağlamda inşallah yakın zamanda 4/B statüsünde çalışan kardeşlerimizin izin konusundaki taleplerini yerine getireceğiz. Ben şimdiden bunun hayırlı, uğurlu olmasını temin ediyorum” ifadelerini kullandı.
Acil servisler tüm vatandaşlara açık
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 81 milyon vatandaşın güvencesi olduğunu belirten Sarıeroğlu “Acil hallerde borcu olsa da olmasa da hiç kimseden para almıyoruz. Acil servislerimizden bütün vatandaşlarımız faydalanıyor. Hamile kadınlarımız, borçlu olsa da olmasa da hamile olduğu andan itibaren doğumun gerçekleşmesinden sonra 8 haftaya kadar tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor. Trafik kazası, iş kazası, koruyucu sağlık hizmetleri gibi birçok alanda da borcu olsa da olmasa da vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yine ücretsiz olarak faydalanıyor” dedi. Sarıeroğlu, bir gazetecinin ‘büyükanne maaşı’ projesinin sona ermesiyle ilgili sorusu üzerine, projenin bir yıllık olduğunu söyledi.
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