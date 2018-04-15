Bakan’dan devlet memuruna müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ‘Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması’ programında yaptığı konuşmada, kamu çalışanı kadınların çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’na sunum yaptığını belirterek “Sayın Başbakan’ımızın kapsamıyla alakalı bazı talimatları oldu. Onlarla ilgili çalışmalarımızı inşallah kısa süre içerisinde, bu hafta tamamlamayı planlıyoruz. Bu yönetmeliği de inşallah çok kısa bir süre içerisinde uygulamaya koyacağız” dedi.

HERKESİ KAPSIYOR

Sarıeroğlu “Yarı zamanlı düzenleme sadece kadınlarla ilgiliymiş gibi bir algı var. Bu hakkı biz kadın çalışanlara da erkek çalışanlara da aynı şekilde getiriyoruz. Aileler kendi içinde bununla ilgili kararlarını verecek. Bu anlamda gerekli tercih imkanlarını en doğru şekilde, çalışanlarımız açısından en uygun şekilde oluşturacağız. Bunu da inşallah kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz” diye konuştu.

KADIN ORANI YÜZDE 40

Bakan Sarıeroğlu, kamuda çalışan kadın oranının 2002 yılları başında yüzde 12 seviyesindeyken şu anda yüzde 40 seviyesine geldiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz zamandan itibaren kamu personel danışma kurulumuzu 2 defa topladık. Kamu görevlilerimizle ilgili olarak sürekli çalışmalarını yapıyorlar. Bu bağlamda inşallah yakın zamanda 4/B statüsünde çalışan kardeşlerimizin izin konusundaki taleplerini yerine getireceğiz. Ben şimdiden bunun hayırlı, uğurlu olmasını temin ediyorum” ifadelerini kullandı.