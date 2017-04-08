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KDV'siz konut satışı geliyor

İnşaat sektörünün yurtdışında atağa kalkmasını sağlayacak KDV düzenlemesi için geri sayım başladı.

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Yabancıya konut satışında KDV muafiyetinde sona yaklaşıldı. Başbakanlığa giden tebliğ önümüzdeki günlerde yayımlanacak. İnşaatçılar yabancılara teşvikleri anlatmak için yurtdışına çıkıyor

Düzenleme için Başbakanlığa giden tebliğin önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor. Tebliğle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da yabancılar gibi, Türkiye'de aldıkları ilk konut ve işyeri için KDV ödemeyecek. KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'de konut veya işyeri satın alanlara, bu gayrimenkullerini bir yıl satmama şartı getirildi. Hükümetin attığı bu adımla mevcutta 4.5 milyar dolara ulaşan yabancılara satış tutarının büyük bir sıçrama yaparak 10 milyar dolara çıkması bekleniyor. İnşaata yönelik KDV rüzgârını arkasına alan sektör temsilcileri, ilk iş olarak yurtdışında Türkiye'nin algısını değiştirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Hedefte ise Avrupa ve Ortadoğu pazarları var.

VERİLEN TEŞVİKLER ANLATILACAK

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının KDV istisnasından faydalanmasının satışlara ciddi bir ivme katacağını belirterek, "Dernek olarak bu düzenlemeye katkı sunduk. Kabul görmesi de bizi çok mutlu etti" dedi. Öncelikli gündem maddelerinin yabancıya satış olduğunun altını çizen Elmas, kurulacak komiteyle birlikte yurtdışında ülkeyi tanıtacaklarını ve hükümet tarafından yapılan teşvikleri anlatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

EMLAK KONUT HAREKETE GEÇTİ

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, yurtdışında tanıtım faaliyetlerine başlayacaklarını belirterek, "Yurtdışında ofisler kuracağız. Yüklenicilerimiz de gelip, projelerini tanıtacaklar" dedi. Türk vatandaşlarının ağırlıklı oldukları ülkelere odaklanacaklarını anlatan Kurum, "Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Dubai, Suudi Arabistan gibi ülkelerde ofis kurmak için çalışmalar başlattık. İnşaat sektörümüzün gelişimini, verilen teşvikleri ve ülkemizi gidip tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: SABAH

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