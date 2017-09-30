Bakanlık ilk adımı attı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın uzun zamandır üzerinde durduğu enerji alanında kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda ilk adım atıldı.

Bakanlık adına 11, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına 44, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) adına 107 olmak üzere toplamda 162 öğrencinin burslu olarak yurt dışına lisans üstü eğitime gönderilmesine karar verildi.

Öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya’da dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş seçkin üniversitelerde lisans üstü eğitim görecek.

Bursiyerler, yurt dışında resmi burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak. Adaylar, bu yükümlülüklerini, adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere mühendis, hukuk müşaviri, ekonomist ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanacak.

Öğrenciler EÜAŞ'ta, mecburi hizmet yükümlülüklerini mühendis, uzman, fizikçi, kimyager ve avukat kadrolarına atanarak yerine getirecek.

TAEK adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ise mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere mühendis, fizikçi, kimyager, psikolog, eczacı ve avukat kadrolarına atanacak.

Yurt dışına gönderilecek adayların başvuru, seçme ve yerleştirm işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak.

Başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili puan türü, lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması gibi kriterler dikkate alınacak. Öğrencilerin seçiminde YLSY puanı, ALES puanının yüzde 40'ı, sözlü sınav puanının yüzde 40'ı ile lisans mezuniyet notunun yüzde 20'si (100’lük sistemdeki karşılığı) dikkate alınacak. YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, sözlü sınava tabi tutuldukları lisansüstü öğrenim grubundaki kontenjanlar için yerleştirme tercihi yapmaya hak kazanacak.

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri www.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar 9 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek.

"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİ İÇİN UĞRAŞACAĞIM"

Türkiye'de enerji alanında yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu sık sık vurgulayan Bakan Albayrak, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'de, önümüzdeki dönemde nükleer enerji mühendisliği, nükleer tıp, maden mühendisliği, jeofizik, jeokimya mühendisliği, yenilenebilir kaynaklarla ilgili meslekler popüler meslekler olacak.

Burada, çok daha kalifiye insan kaynağı yetişmesi için adımlar atıyoruz. İnsan kaynağı noktasında küresel rekabet edebilecek yetişkinlik için iş birliğine ihtiyacımız var. Tüm akademik camiaya sesleniyorum. Her türlü iş birliğini artırmak için elimden geldiğince uğraşacağım." ifadelerini kullanmıştı.