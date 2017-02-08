Terörden zarar gören vatandaşlara yapılacak ödemeler için talimat verildi

Piyasa düzenlemesi amacıyla tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında uygulanacak teknik şartlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Sığır Ci̇nsi̇ Hayvanlar ile Koyun-Keçi̇ Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi̇ Alınabi̇lmesi̇ İçi̇n Aranacak Şartlar Hakkında Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte düzenlemeye gidildi. Bu çerçevede piyasa düzenlemesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında teknik şartlar Bakanlığın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek.