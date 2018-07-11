Bakanlıkların yeni görev ve yetkileri tamam

Katılımcı yaklaşımla politika belirleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki bazı kurumlar birleştirildi. Yeni yapıda Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün adı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü; Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nün adı Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevi, maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardimci olmak ve bu politikaları uygulamak olarak belirlendi. Bakanlık, topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini de yerine getirecek.