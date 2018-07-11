Bakanlıkların yeni görev ve yetkileri tamam
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair 1 numaralı kararname ile ekonomiyle ilgili bakanlıkların görev ve yetkileri belirlendi. Yeni bakanlıkların görev ve yetkileri şöyle:
Katılımcı yaklaşımla politika belirleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki bazı kurumlar birleştirildi. Yeni yapıda Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün adı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü; Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nün adı Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevi, maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardimci olmak ve bu politikaları uygulamak olarak belirlendi. Bakanlık, topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini de yerine getirecek.
Turizm tanıtımına maddi destek geliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri arasına, ‘yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar dışında, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak’ da eklendi.
İlaç fiyatlarının tespitinde yeni dönem
l Sağlık Bakanlığı: İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık hizmetlerinin ücret tarifeleri belirlenecek veya tasdik edilecek, hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapılacak. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan ve ileri teknoloji gerektiren tıbbi cihaz, ürün ve hizmetlerin üretimine, teknolojilerinin geliştirilmesine ve yurt dışından transferine yönelik yerli ve yabancı yatırım ve teknoloji imkanları araştırılacak, teşvik edilecek ve bu ürünlerin off-set ticareti düzenlenecek.
Belediyeler Çevre Bakanlığı’na bağlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Kararname ile mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile ilişkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev ve yetkileri arasında yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak yer alıyor.
Nükleer enerji için genel müdürlük
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Kararnameyle, enerji ile ilgili genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, bakanlığın görev ve yetkileri arasında yer aldı. Kararnameye göre nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasındaki koordinasyonu Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü sağlayacak.
Dünya ticaretinden alınan pay artacak
Ticaret Bakanlığı: Bakanlık, ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri alacak ve uygulayacak. Dünya ticaretinden alınan payın artırılması ve sürdürülebilir ihracatın artışını sağlamak üzere ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli tedbirler alınacak, buna yönelik destek yöntemleri geliştirilecek ve uygulanacak.
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