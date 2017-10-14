Bakanlıktan 315 bin güvensiz oyuncağa izin çıkmadı

Ekonomi Bakanlığınca, Uzakdoğu menşeli ürünlere yönelik Temmuz ayından bu yana yapılan denetimlerde, güvensiz oldukları belirlenen 315 bin adet oyuncağın ithalatına izin verilmedi.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, AA muhabirine, oyuncaklara yönelik testlerin gerçekleştirildiği laboratuvarda açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ile başta oyuncaklar olmak üzere ithal edilen ürünleri sıkı denetime aldığına işaret eden Soylu, ürün güvenliğine verdikleri önemi denetimlerle ortaya koyduklarını, özellikle ithal ürünlere yönelik incelemeleri temmuz ayından itibaren sıkılaştırdıklarını söyledi.

Soylu, incelenen ürün gruplarının başında oyuncakların geldiğini vurgulayarak, "Bu konunun ekonomik boyutundan ziyade, gelecek nesillerin ruhsal ve fiziksel gelişimine etkisi önemli. Oyuncaklara yönelik denetimleri itinalı şekilde yerine getiriyoruz." dedi.

Ekonomi Bakanlığının, ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik incelemelerini anlaşmalı 14 laboratuvarda yaptırdığını dile getiren Soylu, ayrıca ürün çeşidine göre yanmazlık ve elektrik testlerinin de uygulandığını bildirdi.

Soylu, testleri geçemeyen hiçbir ürünün ithalatına izin verilmediğine dikkati çekerek, "Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık bin 300 oyuncak numunesini laboratuvarlara gönderdik. Testleri tamamlanan 585 üründen 59'unun güvensiz olduğunu tespit ettik. Toplamda 315 bin oyuncağın ithalatına izin vermedik." diye konuştu.

Üç yaş altına özel önlem

Oyuncaklarda öncelikle kimyasal analizlerin yapıldığını anlatan Soylu, çocuklara zarar veren kimyasalların bulunması halinde bu ürünlerin ithalatına kesinlikle müsaade edilmediğinin altını çizdi.

Soylu, oyuncakların küçük parça da içermemesi gerektiğini belirterek, "Oyuncakların kırılma, çarpma, burkma gibi testleri de yapılıyor. Özellikle Uzakdoğu'dan gelen ürünlere özel hassasiyet gösteriyoruz. Riskli bulunan oyuncakların da ülkeye girişine izin verilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Stres çarkında çinko değeri"

Ailelerin oyuncaklar konusunda dikkatli olmasını isteyen Soylu, ürünlerde "CE (European Conformity-Avrupa Normlarına Uygunluk)" işaretinin olup olmadığına bakılmasının önemine dikkati çekti.

Soylu, çocuğun yaş grubuna uygun oyuncak seçilmesi gerektiğine işaret ederek, "3 yaşın altındaki çocuklara hitap eden oyuncaklarda küçük parça olmaması lazım." ifadesini kullandı.

Üründe mutlaka imalatçı, üretici ve ithalatçı adreslerinin olması gerektiğini dile getiren Soylu, herhangi bir olumsuzluk anında kimin sorumluluğunun bulunduğunun bilinmesi açısından bu bilgilerin önem taşıdığını söyledi.

Son zamanlarda yaygın olarak kullanılan "stres çarkı" adlı oyuncağa değinen Soylu, "Stres çarkı piyasada sıkça görebileceğiniz bir ürün. Örneğin, bu üründeki çinko değeri gereğinin çok üstünde." dedi.

"Fitalata dikkat"

Ailelerin plastik oyuncaklara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, plastik malzemelere esneklik kazandırmak için kullanılan fakat belirlenen orandan fazlası sinir ve hormon sisteminde olumsuz etkiler göstererek kısırlığa kadar hastalıklara yol açabilen "fitalat" adlı kimyasala dikkati çekti.

Soylu, "Oyuncak arabada normal şartlarda fitalat miktarı bin birim olması gerekirken, test edilen bir üründe 74 bin birim çıktı. Olması gerekenin 74 kat fazlası. Bunu bebekler ağızlarına alıp oynayabilir. Gerçekten rahatsız edici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Sivri uçlu oyuncakların da çocuklar için tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunan Soylu, kimi oyuncakların da pil yuvasından dolayı testleri geçemediğini bildirdi.

Oyuncak merminin sürati hesaplanıyor

Oyuncaklar, ekonomi bakanlığının testleri yaptığı laboratuvarda gruplarına göre ayrı bölümlerde inceleniyor. Kimyasal, fiziksel ve mekanik incelemeler farklı laboratuvarlarda yapılırken, oyuncakların yanmazlık ve elektrik testleri de ayrı bölümlerde gerçekleştiriliyor.

Ürün fiziksel ve mekanik incelemeye geldiğinde, oyuncağın fonksiyonları göz önünde bulundurularak gereklilikleri karşılayıp karşılamadığı kontrol ediliyor. Mermi fırlatan bir tabancanın kinetik enerjisi hesaplanıyor. Mermi çocuğa çarptığında yaralanmaya sebep olup olmayacağı analiz edilerek merminin atım sürati hesaplanıyor.

Fiziksel incelemede oyuncağın boyutu da kontrol ediliyor. Dayanıklılık testini geçemeyenler, kolayca kırılıp çocukların yutabileceği kadar küçük parçalara ayrılanlar, dolgu oyuncaklara yerleştirilen peluşa kolayca ulaşılanlar, pil yatağı tek hamlede açılan ya da kırılabilenlerle sesli oyuncaklarda sınır desibel ölçüsünü aşanlar sınavı geçemiyor.

Çocukların yutma tehlikesi bulunan esnek ambalaja da izin verilmiyor.