Baklavanın yarısını ABD ve Araplar yedi

Geçen yıl ihraç edilen 575 tonluk baklavanın 233 tonu bu üç ülkeye gönderilirken, toplam 5.7 milyon dolarlık gelirin 2.7 milyon doları da söz konusu ülkelerden elde edildi. Türkiye’nin miktar bazında en çok baklava ihraç ettiği ülke ABD oldu. Bu ülkeye ihraç edilen baklava miktarı önceki yıl 65 ton olurken, geçen yıl yüzde 64 artarak 106 tonu aştı. ABD’nin Türk baklavasına ödediği tutar ise 1 milyon doları aştı. Geçen yıl tüm dünyaya ihraç edilen baklavada miktar olarak 27.4, gelir olarak da yüzde 11.6 artış oldu.