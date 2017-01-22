Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı’nda 2 aylık işimiz kaldı

Şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama kış şartlarının zorluklarını da hesaba katarak mart, nisan gibi inşaatı bitirmeyi planlıyoruz” dedi. Bakı-Tiflis-Kars demiryolu ikmal ihalesinin yapılmasının ardından ihale süreçlerinin, itirazlardan dolayı 1 yıl sürdüğünü dile getiren Arslan “Hedef 2012 idi. Ama ihale süreçlerinden dolayı proje gecikti” dedi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Çin’den Avrupa’ya ticaret yolunda orta koridorun önemli bir halkası olduğunu söyleyen Arslan şöyle konuştu:

YILDA 24 MİLYON TON YÜKE TALİBİZ

“Kars’tan sonra Bakü’ye kadar tek hat, Bakü’den sonra hem Kazakistan hem de Türkmenistan üzerinden Orta Asya’nın devamına, Çin’e gidebilecek şekilde ikiye ayıracaklar. Ciddi bir yük hareketi olacak, demiryollarında yaklaşık 26,5 milyon ton yük taşıyoruz. Sadece Kazakistan’ın ‘Bu hatta vereceğim’ dediği yük yılda 10 milyon ton. Çin’in AB’ye gönderdiği yükün yüzde 10’unu alsak ki 240 milyon ton konteyner gönderiyor. Bunun yüzde 10’unu alsak 24 milyon ton konteyner yük demektir. Güney koridorda ve kuzey koridorda denizi de dahil ettiğiniz zaman yol yaklaşık 50 gün sürüyor, Çin’den bir yükü İngiltere’ye, Almanya’ya, Fransa’ya göndermek yaklaşık 45-62 gün sürüyor. Orta koridordan gönderirseniz 12-15 gün sürüyor. Yaklaşık dörtte biri kadar bir zamanda yük istenilen adrese ulaştırılmış olacak.”