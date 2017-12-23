Balıkçılar uyardı: Yasaklanmazsa altınla yarışır

Son günlerde denizlerde etkili olan fırtına yüzünden Marmara balıkçısı, teknelerini kıyıya bağladı.

Az çıktığı için bir hafta önce fiyatı 150 liraya yükselen lüferin kilogramı, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle yaklaşık 5 kilogram kıyma fiyatı olan 200 liraya ulaştı.

LÜFER BALIĞI İÇİN UYARI!

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, yaptığı açıklamada, fiyat yüksekliğinin lüferin azalması nedeniyle oluştuğuna dikkati çekti.

Bu balık türünün yavrusuna defne ya da yaprak adının verildiğini anlatan Özkurnaz, şunları kaydetti:

"Defneler biraz daha büyüyüp 8-10 santimetre boylarına geldiği zaman çinekop olur. O balık biraz daha büyüdüğü zaman da sarıkanat ve ardından da lüfer olur. En büyüğüne ise kofana denir. Balık daha fazla büyümeden yakalanıyor, ucuz fiyata satılıyor. Bu süreç nedeniyle balık lüfere dönüşemiyor. Türkiye'de çinekop yakalayıp satmaktan lüferin büyümesine izin verilmez bir hal alıyor. Balığın da kökünü kurutmuş oluyorlar. Defne ve çinekop balıklarının yakalanması kesinlikle yasaklanmalıdır. Bu süreç de ciddi anlamda disiplin altında tutulmalı. Bu süreç olursa lüfer balığı yiyebiliriz. Aksi takdirde lüfer balığının değeri altınla ölçülür."