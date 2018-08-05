Balıkesir'de kaçak olarak kiralanan konaklama yerlerine ceza yağdı

Kaçak konaklama yerlerine ceza yağdı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir ve ilçelerinde gayri resmi olarak günlük ya da saatlik kiraya verilen evlerle ilgili denetimler yaptı.

Denetimler sırasında kaçak olan 12 konaklama yerine para cezası kesildi. Polis ekipleri bu kapsamda 413 günübirlik konaklama yerini denetledi. Denetlemeler sırasında gayri resmi olarak kiraya verilen 12 konaklama yerine 106 bin 962 lira para cezası kesildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü bu denetlemelerde 33 ekip ve 102 personel ile denetleme yaptı. Denetlemeler sırasında 413 konaklama yeri denetlenmiş bunlardan 399 yerin kayıtlı olduğu tespit edildi. Kayıtlı olmayan 12 konaklama yerine para cezası kesilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.