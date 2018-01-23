Balkanlar'da Türk Ticaret Merkezi kurulacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) arasında Balkanlar'da Türk Ticaret Merkezi kurulması için protokol imzalandı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan protokolle Bursa'nın Balkan coğrafyasıyla ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Balkanlar'ın Türkiye'nin Avrupa ve dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayarak, Balkan ülkeleriyle Bursa arasındaki ticaret hacminin daha fazla artmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'nın, tarihsel değerleri ve ortak kültürel bağları sayesinde Balkanlar'la bir bütünün parçası olduğunu ifade eden Burkay, şunları kaydetti:

"Kent olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda Balkan coğrafyasıyla olan gönül bağımızı yeni ticari iş birlikleriyle güçlendirmek istiyoruz. BTSO olarak geçtiğimiz sene New York Türk Ticaret Merkezi'ni hayata geçirmiştik. Farklı ülkelerde de çalışmalarımız sürüyor. Kurmayı hedeflediğimiz Balkan Türk Ticaret Merkezi de hedeflerimize önemli katkılar sağlayacak. İmzaladığımız protokolün üyelerimize ve Bursa iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Balkanları asla ihmal edemeyiz"

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan da Türkiye'nin üreten şehri Bursa'nın Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerini her alanda kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Balkan ülkelerindeki temasları yoğun şekilde sürdürdüklerini, bu kapsamda da son 1,5 ay içinde iki kez Bulgaristan'a gittiklerini anlatan Tunakan, "Balkan coğrafyasında Bursa ile ticari ilişkilerin güçlenmesi için bir konsensüs var. Balkanları asla ihmal edemeyiz. BTSO ile kurmayı planladığımız Türk Ticaret Merkezi de yeni iş birliklerinin oluşmasına ve dış ticaret hacmi hedeflerinin yakalanmasına büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ve BALKANTÜRKSİAD Başkanı Tunakan, daha sonra iş birliği protokolünü imzaladı.