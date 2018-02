Bank of America en çok kripto para patenti veren şirket oldu

ABD merkezli, bankacılık ve finansal hizmetler alanında işlem yürüten çok uluslu bir şirket olan Bank of America, Bitcoin’in 2009 yılındaki oluşumundan itibaren geçen yılda verdiği 45 patentle şu ana kadar en çok kripto para patenti veren şirket oldu. Bitcoin Patent Raporu’nun verilerine göre, kripto para birimlerinin ilk yıllarında sanal para birimlerine verilen patentler yılda 50’yi aşmazken 2016 yılından itibaren verilen patent rakamları katlanarak artmaya başladı.



Raporda yayınlanan verilerde, dünya genelindeki kripto para patentlerinin yüzde ellisinin 910 patentle Çin’den, 676 patentle ABD’den, 112 patentle Birleşik Krallık’tan ve 98 patentle Güney Kore’den verildiği gözlemlendi. Blok zinciri teknolojisine olan yoğun ilgileri geçen senelerde gözlemlenen IBM ve Bitflyer gibi şirketlerin listede üst sıralarda yer alması beklenirken, Bitflyer ilk on listesine giremedi ve IBM 34 patentle beşinci sırada yer aldı.



45 patentle birinci sırada yer alan Bank of America, kurumsal şirketlerin kripto para birimlerinin büyük potansiyeline inanmaya başladığını ortaya koyarken, yatırım şirketi EITC Holdings 42 patentle ikinci sırada ve Güney Kore merkezli komisyon şirketi Coinplug ise 39 patentle listede üçüncü sırada yer aldı.