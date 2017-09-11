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Banka hisselerinin sanayi hisselerine kıyasla değeri 14 yılın en düşüğünde

Borsa İstanbul'da banka hisselerinin sanayi hisselerine kıyasla değeri 14 yılın en düşük seviyesinde.

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Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin sanayi endeksine oranı Eylül 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
 
Banka hisselerinin sanayi hisselerine değerini kıyaslayan oran 8 Eylül Cuma seansı kapanışında 1,44 ile Eylül 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
 
 
Banka hisseleri son dönemde sanayi hisselerinin performansının gerisinde kalmıştı.28 Ağustos'tan bu yana bankacılık endeksi yaklaşık yüzde 6 değer kaybederken sanayi endeksi yaklaşık yüzde 2 yükseldi.
 
 
Yılın başından bu yana sanayi endeksi yüzde 45,4 yükselirken bankacılık endeksinde bu yükseliş yüzde 35,6 oldu. (Business HT)
 

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