Banka hisselerinin sanayi hisselerine kıyasla değeri 14 yılın en düşüğünde
Borsa İstanbul'da banka hisselerinin sanayi hisselerine kıyasla değeri 14 yılın en düşük seviyesinde.
Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin sanayi endeksine oranı Eylül 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Banka hisselerinin sanayi hisselerine değerini kıyaslayan oran 8 Eylül Cuma seansı kapanışında 1,44 ile Eylül 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Banka hisseleri son dönemde sanayi hisselerinin performansının gerisinde kalmıştı.28 Ağustos'tan bu yana bankacılık endeksi yaklaşık yüzde 6 değer kaybederken sanayi endeksi yaklaşık yüzde 2 yükseldi.
Yılın başından bu yana sanayi endeksi yüzde 45,4 yükselirken bankacılık endeksinde bu yükseliş yüzde 35,6 oldu. (Business HT)
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