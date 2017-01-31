Banka promosyonları Mart ayında ödenecek

Emeklilerin dört gözle beklediği banka promosyonlarında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 11 milyon 700 bin emekliye ödenmesi planlanan banka promosyonuyla ilgili “Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları yaptık. Yarın (bugün) bitirmiş olacağız” dedi. Bakan Müezzinoğlu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BONUSLAR DA GELECEK

İki aydır bankalarla emekli promosyonları ile ilgili görüştüklerini söyleyen Müezzinoğlu “Hedefimiz bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek” diye konuştu. Mart, nisan ve mayıs aylarında bu promosyonların ödenmesinin bitmesini protokole koyduklarını bildiren Müezzinoğlu, “Ben özel bankaların özellikle gruplara göre daha farklı bonuslar da üretebileceklerini ümit ediyorum, çalıştıklarını da duyuyorum” dedi. Müezzinoğlu, protokole tüm özel bankaların dahil olduğunu belirterek, “Kamu bankalarıyla asgari promosyonu vermek. Diğer bankalara da açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz” diye konuştu. Bakan Müezzinoğlu, ayrıca “FETÖ’den toplam 125 bin 485 kamu çalışanı işlem görmüş. Bunun 18 bin 331’i göreve iade edilmiş, 94 bin 867’si ihraç edilmiş, 30 bin 618’i de şu anda açıkta” bilgisini de verdi.