Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 9 Mart ile biten haftada 4 milyar 92 milyon 840 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 765 milyar 93 milyon 308 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,23 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,61 artışla 950 milyar 139 milyon 748 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,13 yükselişle 724 milyar 265 milyon 60 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 220 milyon dolar artarak 206 milyar 810 milyon dolara çıktı. Bunun 193 milyar 43 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 767 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 157 milyar 386 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 557 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 500 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 600 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,29 artışla 386 milyar 293 milyon 599 bin lira, taksitli ticari krediler de yüzde 0,08 yükselişle 340 milyar 134 milyon 878 bin lira oldu.

Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,21 azalarak 113 milyar 480 milyon 227 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 655 milyon 33 bin lirası konut, 6 milyar 141 milyon 81 bin lirası taşıt ve 200 milyar 497 milyon 485 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 9 Mart ile biten haftada 4 milyar 237 milyon 779 bin lira artarak 2 trilyon 89 milyar 155 milyon 704 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,94 artış gösterdi.