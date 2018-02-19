Bankalarda 117 milyon TL unuttuk

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devrediliyor. Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 854 bin 18 adet olarak kayıtlara geçti.

MEVDUAT ÇOĞUNLUKTA

2007’den itibaren işlem görmeyen, geçen yılın sonu itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından Fon’a ön bildirimi yapılan hesapların 415 bin 540 adedi mevduat, 9 bin 649 adedi katılım fonu, 428 bin 829 adedi ise alacaklardan oluştu. Zaman aşımına uğraması nedeniyle 2017’de Fon’a aktarılan hesapların TL karşılığı, yaklaşık 83 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu arada, 31 Aralık 2017 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2018’de ilan edilen hesaplar için mudilerin 15 Haziran’a kadar ilgili bankaya başvurması yeterli olacak.