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Bankalardan dolayı yasal takibe girenler ilk iki ayda azaldı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk iki ayında azaldı.

  • İHA
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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin, Şubat 2017 negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı raporunu açıkladı. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azalarak 272 bin kişi oldu.
 
Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla hazırlanan veriler; yılın ilk iki ayında, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalarak 132 bin kişi olduğunu gösterdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 10 oranında azalarak 183 bin oldu.

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