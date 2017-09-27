Bankalardan emeklilere 600 TL'lik promosyon

Emekliler promosyon ile ek gelire kavuştu. Hem mevcut emekliler hem de yeni emekli olanlar, maaşlarının yatırıldığı bankadan promosyon alma imkanına kavuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokol kapsamında emeklilere maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar hayata geçirdikleri kampanyalarla bu tutarı artırdı. Tutarı maaşa göre 330, 415, 500 liraya yükselten de, otomatik fatura talimatı verenlere taban promosyon tutarına ilaveten ek ödeme yapan da var. Bu kampanyalarda 450 liraya varan promosyona ek olarak, 1 yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira nakit promosyon veriliyor. Bu sayede promosyon tutarı 600 liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca emekli müşteri getirene, bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren banka da bulunuyor.

NASIL ALINIYOR?

Halen promosyon almamış olan emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor. Taahhütte bulunup promosyonunu cebine koymuş emeklilerin de isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı var.. (Takvim)