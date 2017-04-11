Başbakan Yıldırım: Bankalarla ilgili şikayet var ama ayar veriyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Esnaf Buluşması’nda KOSGEB kredileri konusunda bankaları uyardı. Yıldırım “KOSGEB kredilerinden 250 bin esnaf aldı. Müracaat eden herkes alıyor. Toplam 460 bin müracaat var. Şu ana kadar 250 bin dosya bitti, karara bağlandı. Ne kadar ödendi? 5 milyar lira ödendi, esnafın kasasına girdi. Hedefimiz 11 milyar lira, diğerleri de inceleniyor. Bankalarla ilgili şikayetiniz var biliyorum, bizim de var. Ama ayar veriyoruz merak etmeyin, onlara da ayar vermeye devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın, sürekli tepelerindeyiz. Onların da yaşaması lazım” dedi.

ZOR ZAMAN ALIR

Esnaf için yapılanlar hakkında bilgi veren Yıldırım, en son Ahilik ve Esnaf Fonu kurduklarını, esnafın da İşsizlik Fonu’ndaki gibi güvenceye kavuştuğunu, vergisini ödeyenlere prim indiriminin yanı sıra kredi faiz oranlarının düşürülmesi hatta sübvansiyon uygulamaları getirdiklerine işaret etti. Eldeki imkanlarla vatandaşın, esnafın ihtiyacını karşıladıklarını kaydeden Yıldırım ‘zor olan hemen yapılır, imkansız zaman alır’ anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.

15 YILDIR İŞ YAPIYORUZ

Yıldırım, Türkiye’nin güçlü olması için engelleri ortadan kaldırmak gerektiğini belirterek “15 yıldır iş yapıyoruz, çok iş yaptık. Mütevazı olmaya gerek yok. Ama şeytan taşlamaktan vakit buldukça iş yaptık. Şimdi artık bu engelleri teker teker kaldıracağız. Pazar günü sandığa gideceğiz, bütün vesayet odaklarını tarihe gömeceğiz” diye konuştu.

İstihdamın yüzde 90’ını, ihracatın yüzde 60’ını yapan esnafın ekonominin belkemiği olduğuna işaret eden Yıldırım, esnafın kanaatkar, ufak bir olumsuzlukta hemen isyan etmediğini, ‘bu da geçer yahu’ diyerek daha çok çalıştığını ifade etti. Para kazanmayan, kaybetmeyen, hayatı bilmeyen insanların siyasette ve diğer alanlarda doğru kararları veremeyeceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım “Masa başında bulunup ülkeyi yönetmeye kalkanların geçmişte bu ülkenin başına neler getirdiğini hep beraber gördük, doğru karar vermek için sahadan gelecek, damdan düşeceksiniz. Esnafın yaşadığını bizzat yaşamış olacaksınız. Bunu yapamazsanız o zaman yaptığınız iş kimsenin derdine derman olmaz” dedi. Türkiye’nin bugün savunması için gerekli olan her türlü mühimmatı, aracı gereci yapabilecek durumda olduğunu belirten Yıldırım, birçok alanda dışa bağımlılığı azalttıklarını vurguladı. “Bizim başka vatanımız yok, başka bayrağımız yok” diyen Yıldırım “Bölge zor bölge ama Allah’a şükür 15 senedir her türlü olumsuzluğa rağmen dünyanın gıpta ile izlediği büyük eserler, işler yapıyoruz. Bugün dünyanın en büyük havalimanını yapıyor Türkiye” şeklinde konuştu.