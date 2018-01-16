Barajlardan ekonomiye 8.7 milyar TL katkı

Enerji sektöründe zirveye yürüyen Türkiye’nin barajlardan elde ettiği gelir, ekonomiye güç veren önemli ayaklardan birini oluşturdu. 2017 yılının ilk 11 ayında son 44 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanmış olmasına rağmen Hidroelektrik Santralleri’nden (HES) 2017 yılının ilk 11 ayında 53 milyar kilowatt-saat enerji üreten Türkiye, bu üretimle ekonomisine 8.7 milyar TL’lik katkı sağladı. Başbakan Binali Yıldırım, hedeflerinin, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu vurgulayarak, “Enerji üretimini 2019 yılına kadar 110 milyar kilowatt saate çıkaracağız. Böylece cari açığı azaltacağız” dedi. Yıldırım ayrıca, HES projelerinin yaklaşık 13.500 kişiye istihdam sağladığını belirtti. Enerji sektörünün, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde her zaman önemini koruyan bir sektör olduğunu ve güçlü Türkiye için olmazsa olmazlarımızdan olduğunu belirten Yıldırım, enerji sektöründeki büyümede dünyada Çin’den sonra ikinci ülke konumunda olduğumuzu bildirdi. Türkiye’nin, geçtiğimiz 10 yıl içinde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Enerji talebimiz, 2023 yılında şu anki kapasitemizin 2 katı olacak” dedi.

İTHALAT AZALACAK

Türkiye’nin, enerjide dışa bağımlı olduğuna işaret eden Yıldırım, “Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak” dedi. AK Parti Hükümeti’nin 2003-2017 yılları arasında 513 adet HES’i işletmeye aldığını vurgulayan Binali Yıldırım, “Söz konusu HES’lerin kurulu gücü toplamı 15.086 MW olup, yıllık enerji potansiyelimiz özel sektör işbirliği ile 95.1 milyar kWh’e ulaştı. Üretilen bu enerji ile doğalgaz ithalatından yıllık 15 milyar TL tasarruf yapıldı” diye konuştu.

2017’nin 11 aylık döneminde HES’lerden 53 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretildiğini belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: “HES’lerden üretilen bu enerji ile ülke ekonomisine 8 milyar 700 milyon lira katkı sağladık. Ülkemizin 2016 yılı elektrik tüketimi 278.4 milyar kilowatt saat. Bu rakamın yaklaşık 67 milyar kilowattsaatlik kısmı HES’lerden üretilen elektrikten karşılandı. Böylece 2.5 milyar dolar doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş oldu.”

Başbakan Binali Yıldırım, yapımı devam eden vizyon baraj projelerinden toplam 1.200 MW’lık Ilısu Barajı’ndan yıllık 412 milyon dolar, 558 MW’lık Yusufeli Barajı’ndan ise yıllık 450 milyon TL tutarında ekonomiye bir katkı sağlanacağını da ifade etti. Son 10 yılda Türkiye’nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin yüzde 100’ün üzerinde artış kaydetmiş olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, bu yükselişte 10 yılda işletmeye alınan Deriner, Akköprü, Ermenek, Alpaslan, Borçka ve Obruk gibi baraj ve HES’lerin büyük payı olduğunu belirtti. HES projelerine karşı zaman zaman seslerin yükseldiğini kaydeden Yıldırım, HES’lerin yenilenebilir ve çevreye dost bir enerji üretimi olduğunu belirtip, “Türkiye sahip olduğu hidroelektrik potansiyelini yeterince değerlendiremiyordu. AK Parti Hükümeti bu enerji üretim şekline yatırım yapmanın Türkiye’ye artı olacağını gördü. Yatırımlar sayesinde tabiata dost ve yerli enerjinin payını arttırabiliyoruz” dedi.