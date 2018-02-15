Barcelona’ya 57 milyon euro’luk imza

Kapsamı genişleyen yeni anlaşmayla Beko, FC Barcelona’nın idman formalarının göğsünde yer alırken, maç formalarının da kolunda logusu ile yer almaya devam edecek. FCB’nin yıldız oyuncusu GerardPiqué ise Beko’nun küresel sosyal girişimi ‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ projesinin kampanya elçisi olacak. Yenilenen anlaşma kapsamında, Beko dünya çapında 300 milyonu aşkın taraftarı bulunan FCB’nin Resmi Ev Aletleri ve Resmi Antrenman Ortağı da oldu.

DEĞER KATACAK

Beko, FCB sponsorluğuna başladığı 2014-2015 sezonundan itibaren İspanya pazarında istikrarlı bir büyüme çizgisi yakaladı ve pazardaki ilk üç oyuncu arasında girdi. Sponsorluk, Avrupa solo beyaz eşya pazarında zirvede yer alan Beko’nun global marka bilinirliğine özellikle Asya-Pasifik, Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinde olumlu katkı sağladı.

CampNou’da düzenlenen imza töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Geride bıraktığımız dört yılda son derece verimli bir iş birliğine imza attık. FC Barcelona sportif başarısını istikrarlı bir şekilde artırırken, Beko da global marka pozisyonunu dünya çapında güçlendirdi. Her iki marka da sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inanarak, sporun temsil ettiği değerleri attıkları her adıma taşıyor. Yeni dönemdeki ortaklığımızın, küresel başarılarımızı ve sağladığımız toplumsal katma değeri artıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

SAMİMİ BİR İŞBİRLİĞİ

FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ise “Bugün lider küresel bir marka olan Beko ile stratejik ortaklığa imza atmaktan mutluyuz. 2014’ten bu yana samimi ve güvene dayalı bir iş birliği geliştirdik. Beko, Nike ve Rakuten ile birlikte ana sponsorluğumuzu üstlendi” dedi.