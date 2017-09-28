Başakşehir’de 299 bin liraya rezidans satacak

Tal Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığı ile kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın Başakşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir projesinde Grand Rezidans etabının satışları başladı. Lansmana özel yüzde 5 ilave indirim ile satışa çıkan 140 rezidansın en küçüğü 76, en büyüğü ise 252 metrekare. Fiyatlar da 299 bin TL’den başlayıp 733 bin TL’ye kadar yükseliyor. Projenin lansmanında konuşan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal, 400 milyon dolar yatırımla yaptıkları projelerle çıtayı yükselttiklerini belirterek, “Şimdi bu bilgi ve tecrübeyi 3. İstanbul Grand Rezidans’ta da hayata geçirmek için düğmeye bastık. İstanbul’un en prestijli projelerinden biri olacak Grand Rezidans’ı 2019 sonunda teslim etmeyi hedefliyoruz. Projemizin teslimlerini 2019 sonunda gerçekleştireceğiz” dedi.

PROJEDE SATIŞ YÜKSEK

Başakşehir’in 3. Havalimanı, Ortadoğu’nun en büyük şehir hastanesi ve metro gibi ulaşım ağların çok yakın olduğunu söyleyen Akbal “Aynı zamanda Kanal İstanbul da bu bölgenin yakınına inşa edilecek. Şu ana kadar projeye gösterilen alıcı ilgisinden memnunuz. Şu ana kadar projemizin 1. ve 2. etabının yüzde 60’ı satıldı” diye konuştu.

60 AYA SIFIR FAİZ

Seha Yapı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık ise ödeme imkanlarından söz ederek, “Peşin ödemede yüzde 15 indirim sunuyoruz. Projemizde banka kredisi kullanan müşterilerimiz için ise peşinat rakamı sadece yüzde 5’tir. Kredi kullanmak istemeyen müşterilerimiz için ise 60 ay sıfır faiz kampanyamız devam ediyor” dedi.