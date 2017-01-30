Başarılı KOBİ ve girişimciler Avrupa’ya açıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB) düzenlediği 4’üncü KOBİ ve Girişimcilik Ödüllüri’nde dereceye girenler Avrupa’daki iş fırsatlarını görmek için iş gezisine katıldı. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, “4’üncü KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri yarışmasında 3 binden fazla başvuru arasından finale kalan başarılı işletmeler, yüzde 100 KOSGEB desteğiyle Hollanda ve Almanya’ya düzenlenen iş gezisine katılım sağlayarak, Avrupa’daki iş fırsatlarını değerlendirme imkanı buldular” diye konuştu.

5 YILDIR DÜZENLENİYOR

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nin, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin rekabet güçlerini geliştirmek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını yükseltmek, başarılı olanların ödüllendirilmesi ve motivasyonlarını artırmak amacıyla 2012’den bu yana her yıl düzenlendiğini hatırlatan Biçer, “2015 yılında KOSGEB 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri yarışmasında finale kalan ve 2012 yılından bu yana düzenlenen bütün yarışmalarda finale kalan bütün işletmelerin, yurt dışı iş gezisiyle ödüllendirilmesi kararı alındı. İlk olarak 2015 yılında finale kalan işletmelere, geçmiş yıllarda finale kalan bütün işletmelerle birlikte Amerika’ya bir iş gezisi düzenlendi ve böylece KOSGEB ile başarılı KOBİ ve girişimciler, yurt dışı pazar kapılarını aralamış oldu” diye konuştu.

YENİ İŞ FIRSATLARI

Finalist işletmeler ve KOSGEB heyetinin, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenen “Hollanda’da İş ve Yatırım Fırsatları” forumuna katıldığını anlatan Biçer, etkinlik izlenimlerini paylaştı. Avrupa’daki işletme ve Hollanda KOBİ Organizasyonu temsilcilerinin, Avrupa’da yaşlanmış işletmelerin Türk KOBİ’leri için bir fırsat olduğunu belirttiklerini aktaran Biçer, “Özellikle Avrupa’da faaliyet gösteren uzun ömürlü, 2. ve 3. nesil işletmelerde, genç nüfus sıkıntısı ve şirketlerin devam ettirileceği nesillerin kalmayışı sebebiyle işletmelerin satışa çıkarıldığını belirten yetkililer, bu köklü işletmeleri satın alabilecek Türk KOBİ’lerinin Avrupa pazarında hazır yer bulabileceği konusunda açıklamalarda bulundular” değerlendirmesini yaptı.