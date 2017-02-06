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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Vergisini eksiksiz ödeyene indirim sağlanacak

Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 'Vergilerle ilgili düzenlemeler var. Vergisini geçmiş dönemde eksiksiz ve vaktinde ödeyen vatandaşlar için vergide yüzde 5'e kadar indirim yapılacaktır' dedi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulunun gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Vergilerle ilgili düzenlemelerin toplantıda ele alındığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Vergisini geçmiş dönemlerde eksiksiz ve vaktinde ödeyen vatandaşlarımız için vergilerinde, kurumlar vergisi, gelirler vergisi vergilerinde yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi öngörülmüştür. Böylece, vakti zamanında vergisini ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz, özellikle Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz vergi indirimlerinden yararlanmış olacaklardır. Öngörülen bir başka bir konu da, yabancılara konut satışında yeni teşvik ve kolaylıkların getirilmesidir. Bu konuda yeni teşvik ve kolaylıkların getirilmesi öngörülmektedir. Bu da Bakanlar Kurulunda olgunlaştırıldıktan sonra kararlaştırılacak ve uygulamaya başlanacaktır" ifadelerini kullandı.
 
 

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