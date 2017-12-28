Başbakan Yardımcısı Şimşek: 2017 bütün zorluklarına rağmen Türkiye için iyi geçti

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığının 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurumda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkelerin kalıcı refah yaratması için demografik yapı ve verimlilik kadar kurumların kalitesinin de önemli olduğunu söyledi.

Şimşek, geçen yıl bir yandan hain darbe girişimi, diğer yandan jeopolitik gerginlikler ve çok boyutlu terör tehdidi nedeniyle çok önemli şoklarla karşı karşıya kalan Türkiye'nin zor bir dönemi geride bıraktığını vurgulayarak, "Dünyada meydan okumalar, sorunlar, ülkemiz bağlamında bazı yapısal aksaklıklar devam ediyor. O nedenle üzerimize düşen görev önemli. Yapacağımız güzel çalışmalarla inşallah önümüzdeki dönemde de Hazine olarak fark yaratacağız." ifadesini kullandı.

Hazinenin ülkenin yenilenmesine ve çağın meydan okumalarına karşı Türkiye'nin hazırlıklı olmasına katkıda bulunduğunu belirten Şimşek, bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.

Şimşek, 4. Sanayi Devrimi'nin önceki devrimlere kıyasla belli boyutlarıyla yıkıcı olduğunu ancak verimlilik, refah, gelişme anlamında muazzam fırsatları da barındırdığını dile getirerek, önemli olanın bunları iyi yönetmek ve burada ortaya çıkan refahın daha adil bir şekilde dağıtılmasını gözetmek olduğunu kaydetti.

Ekonomide ufak tefek aksayan alanlar olsa da büyümenin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve istihdam sağlandığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"2017, bütün zorluklarına rağmen Türkiye için iyi geçti denilebilir. Kim ne derse desin, Türkiye bu açıdan çok zor bir yılı geride bırakıyor. Biz 2018'e daha umutla bakmak istiyoruz. Umutluyuz, çünkü 2018'de inşallah reformlara kaldığımız yerden güçlü bir şekilde devam edeceğiz. 2018 yılı bu vesileyle ülkemize, milletimize, bütün insanlara inşallah huzur, barış getirir, daha refah dolu olur."

Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına verdikleri emek nedeniyle teşekkür eden Şimşek, "Hazine, inanıyorum ki geçmişte olduğu gibi önümüzdeki 10 yıllarda da ekonomi yönetiminde merkezi bir kurum olma vasfını devam ettirecek, koordinasyonda önemli bir işlev üstlenecek, reformların hazırlanmasında, uygulamaya konulmasında önemli fonksiyonu ifa edecektir." dedi.