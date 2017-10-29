Başbakan Yardımcısı Şimşek: 2,5 ton altını yastık altından çıkardık

Türkiye genelinde 81 ilde, 2 Ekim'de başlayan ve 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında talep toplama sürecinin 27 Ekim'de başarıyla tamamlandığına işaret eden Şimşek, Hazine Müsteşarlığı tarafından ilk kez vatandaşa yönelik yapılan bu ihraçların büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Şimşek, farkındalık çalışmalarının söz konusu talepte etkili olduğuna dikkati çekerek, "Gördük ki yatırımcıların konuya ilişkin farkındalığı arttıkça, talep miktarı ve yatırımcı sayıları da buna paralel ciddi artışlar gösterdi." diye konuştu.

4 haftalık ilk talep toplama dönemi sonunda 12 bin 800 vatandaşın, 370 milyon lira değerinde, yaklaşık 2,5 ton (2 bin 462 kilogram) altınını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası aldığını dile getiren Şimşek, bir ay gibi kısa sürede yastık altından ekonomiye kazandırılan bu tutarın başarı olduğunu vurguladı.

Taleplerin yarısından fazlası kira sertifikasına

Şimşek, gelen taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına yönelik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: