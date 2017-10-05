Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten flaş 'MTV' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) Türkiye'yi yüksek gelir grubuna taşıyacağını belirtti. Yeni bütçeyler birlikte bütçe harcamalarının reel anlamda düşeceğini belirten Şimşek, kamuda yüksek tasarruf döneminin başlayacağını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

OVP'nin amacı yüksek büyüme ile yüksek istihdam adil gelir dağılımı yani ülkemizin refahını artırmak temel amaç bu. Oturduk hazirandan sonra Kalkınma Maliye bakanımızın büyük katkıları var özellikle Kalkınma Bakanlığımız OVP metninin hazırlanmasından sorumlu. Özellikle önümüzdeki 1 yıl içerisinde hangi reformları yapabiliriz önceliklerimizi hedefe aldık. Bir temenni metni temenni listesi değil. Oldukça somut ve ben gerçekçi olduğuna inanıyorum. Tabii ki belirsizlikler var. Metni sunduktan hemen sonra Irak'taki referandum konusu ortaya çıktı. Elimizden geldiğince gerçekçi. Altını doldurduk güçlendirdik. Aslında bir vizyon var. Türkiye nerelere ağırlık vermeli bunlar da var.

KAMUDA TASARRUF

Kamu gelirlerine yönelik olarak esaslı birkaç reform inisiyatifi alacağız. Gelir vergisi reformu şu anda tekrar gözden geçirildi. Metin revize edildi önümüzdeki yılın ilk yarısında bu hayata geçer. Gelirleri kalıcı olarak yukarı çekeceğiz. Reel olarak cari harcamalar düşecek. Araç kiralama ve satın alma yeni bina yapılması veya kiralama konusunda çok net tavır olacak. İstisnai olaylar hariç izin verilmeyecek. Kastın binek araçlar bugüne kadar ne ile idare ettiyseler onunla idare etmeye çalışacaklar. Kamuda tasarruf dönemi çok güçlü tasarruf dönemi. Yatırımda da önceliklendirme gerekirse kaynakları bir yerden bir yere aktarma konusu. Kamuda tasarruf önceliklendirme gelirlerin kalitesini artırma noktasında çok güçlü çaba var.

MTV’DE YENİ ORAN YAKINDA AÇIKLANACAK

İnanıyorum ki kısa süre içerisinde nasıl bir düzenleme olacak bu açıklanacak. Hiçbir hükümet durup dururken vergileri artırmaz. Önümüzdeki sene sadece savunma harcamalarımız Milli Savunma Bakanlığına aktarılacak terörle mücadele için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave bir harcama yapacak. İki seçeneğimiz var ya daha çok borçlanacağız biz bir tercih yaptık kamu ilave harcamalarını sağlıklı vergi gelirleriyle yapalım dedik.

İlgi yoğun. İlk gün yaklaşık 15 milyon lira civarında talep geldi. Ülkemizde çok ciddi bir atıl tasarruf var. Bankacılık sisteminde olmadığı için bu kasada evde köşede bir yerde duruyor. Türkiye gidiyor dışarıdan borçlanıyor. Hazine olarak borçlanmada sıkıntımız yok derdimiz bu atıl kaynağı ekonomiye kazandırmak tasarruf havuzunu büyütmek. Var olan bir kaynağı sisteme getirmek.

2 bin 200 ton civarı o da yaklaşık 100 milyar dolar civarında atıl muhtemelen çok daha fazladır. Altını da sisteme sokmamız lazım. Gelin diyoruz devletin güvencesinde hazine garanti verecek altınlarınızı Ziraat Bankası'na götüreceksiniz bakacaklar değeri ne onu teslim edeceksiniz faiz istemiyorsanız altına dayalı kira sertifikası faiz konusunda hassasiyetiniz yoksa altına dayalı tahvil vereceğiz. Yüzde 2.4 reel getirisi var. Devlet onun üzerine size ilave yüzde 2.5'a yakın getiri verecek. Altınınıza ihtiyacınız oldu lütfen altımını geri istiyorum dersiniz. Orada ufak tefek masraf olacak ama muhatabımız devlet. Tasarruf havuzumuz büyüyecek. Faizi düşürmenin başka yolu yok. Bizim tasarruf imkanlarımızı büyütmemiz lazım. Tasarrufları artırmamız lazım. Dışarıdan tasarrufları kalıcı olarak Türkiye'ye çekmek lazım. Sıcak para bugün gelir yarın gider. Cumhurbaşkanımız haklı olarak 'Faizler yüksek' diyor. Çünkü bizim fon talebimiz yüksek.

Para politikası geçen seninin son çeyreğinden itibaren gereken sıkılaştırmaya gitti. Geçen sene kur şokları yedik. Kur nispeten istikrara kavuştu. Gıda fiyatları hem yüksek hem de çok oynak. Para politikasında sıkı duruşu devam ettireceğiz. Gerek arz zincirinde yaş meyve sebzede tedbirler girmeye başladı. Yaptığımız analize göre 10'un biraz altına iniyor. Baz etkisi aleyhimize beklentiler biraz bozulmuş durumda. Önüzdeki senin ilk çeyreğinde enflasyon tek haneye düşmüş olacak.

Bu sene 5.5 makul bir rakam. Kapasite kullanım oranı neredeyse yüzde 80'e dayandı. Türkiye'de siyasi belirsizlik azaldı tabii ki yatırımlar da artacak. İstihdam iç talebi destekliyor dış talep zaten güçlü. Biz bu büyüme rakamlarına inanıyoruz. Son 15 yılda 5.6 büyüdük.

2 temel unsuru var biri gönüllü diğeri otomatik katılım. İlave düzenlemeler otomatik katılıma ilişkin. Rakamlar kötü değil. Gönüllü BES'te 6 milyonun üzerinde katılım var. Otomatik katılım 3 milyonun üzerine çıktı. Sistem 2013'te şaha kalktı.

Kamu ile zaten dolaylı bir bağ söz konusu. Bu yöndeki çalışmalar net olarak bu sene tamamlanacak. Detaylarına girmek istemiyorum. Kamuya hizmet veren kardeşlerimiz rahat olsun.

Türkiye'nin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük kırılganlık konusu finans dışı şirketlerimin açık döviz pozisyonuydu. Şirketlerimiz bu kaynağı getirirken senin gelirin lira sen lira borçlan. Öyle şirketler var ki hiç ticarete konu olmayan alanlarda yatırım yapmak için dışarıdan borçlanıyor. Kur riskine karşı gideceksin kendini korumaya alacaksın.