Başbakan Yıldırım: Akıl teriyle üretime kafa yormalıyız
Başbakan Yıldırım: Artık gelecek sanal gerçeklikte. Akıl teriyle ürettiğimiz ürünler bizi farklı yapacak. Bunun için de araştırma geliştirme, yenilikçilik çok önemli.
Başbakan Binali Yıldırım, MÜSİAD Vizyoner 2017 Programı gala yemeğinde katıldı, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın açıklamaları özetle şöyle:
EMRİNİZDEYİZ: Türkiye 2002 yılında 182 milyarlık bir yılda yatırım yaparken, 2017’de 4 kat artırmışsınız 801 milyar lira yatırım yapmışsınız. Asıl yatırımı özel sektör yapıyor, devletin sesi çok çıkıyor. Ülke için taş üstüne taş koyan herkesin, başımın gözümün üzerinde yeri var. Yeter ki çalışın, ne istiyorsanız emrinizdeyiz.
TÜRKİYE’NİN İHTİYACI: Bilgiye sahip olmak, üretmek, bilgiyi kaynağa dönüştürmek. Şu anda Türkiye’nin ihtiyacı olan bu. Bunun için de araştırma geliştirme, yenilikçilik çok önemli. 2002 yılında sadece 414 yeni patent başvurusu bir yılda yapılmışken, 2016’da 6 bin 445 yeni patent başvurusu olmuş. Bu da Türkiye’nin dinamik gücünün, sanayicisinin, işadamının ne kadar yeniliğe açık olduğunu gösteriyor.
DAHA FAZLA ARAŞTIRMA: Artık gelecek sanal gerçeklikte. Yavaş yavaş dünya, sanal gerçekliğe doğru gidiyor, yani yapay zekaya gidiyor. Bunlar ülkeleri diğerleri ile fark yapacak işlerdir. Makine imalatı, tezgahlarda üretilen parçalar bizi farklı yapmayacak. Akıl teriyle ürettiğimiz ürünler bizi farklı yapacak. Onun için daha fazla araştırma, daha fazla geliştirme, daha fazla yenilikçilik. Bunlara kafa yoracağız.
DÜNYA DEĞİŞTİ: 100-150 yıllık geçmişi olan şirketler artık büyük cirolu şirketler değil. Dünyada bilinen 15 yıllık geçmişi olan şirketler, onları üç kat, beş kat geride bıraktı ciro olarak. O şirketler de akıl terini kullanan şirketler. Alın teriyle akıl teri beraber çalışacak ve bu şekilde ülkemiz beklediğimiz yere gelecek.
OVP GÜME GİTTİ: İşsizliği de 2019’da yüzde 10’un altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2020’de biraz daha düşecek. Garipler de dünya kadar hazırlık yaptılar o gün, MTV konuşuldu, başka bir şey bizim Orta Vadeli Plan (OVP) güme gitti. OVP 2018-2020 arasını kapsıyor. Bu programda büyüme var, istihdam var. Büyümeye ve istihdama katkı sağlayacak 5 öncelik belirledik. Birincisi, ekonomideki istikrarın sürmesi. İkincisi nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi. Üç, yüksek katma değerli üretime yönelme. Dört, iş ve yatırım ortamının daha da kolaylaştırılması. Beş, kamu hizmetlerinde kalite.
ALTAY TANKI İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Vizyoner 17’deki konuşmasında savunma sanayisinde alınan mesafenin çok büyük olduğunu söyledi. Demir, yurtiçinde geliştirilen muharebe tankı Altay’ın seri üretim ihalesi ile ilgili de açılacağı belirtilen ihalede teklifleri beklediklerini söyledi. Öte yandan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Türkiye’nin çoğu noktada dönüşümü başlatan kilit olduğunu ifade ederek “Bürokrasisiyle, sermaye yapısı ve stokuyla, sektörel gelişmeleriyle, fırsatları ve tehditleriyle Türkiye dönüşüyor” dedi.
THY bileti yapay zeka ile satacak
Türkiye’nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin gelecekte daha verimli ve üretime dönük olması amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Vizyoner Sektörler Zirvesi dün gerçekleştirilen oturumlarla başladı. Bugün de sürecek zirvenin ‘Niçin Dönüşüm’ başlıklı oturumunda konuşan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en çok ülkeye ve noktaya uçan hava yolu şirketi olduklarını hatırlatarak, THY’nin dünyada en çok yabancı yolcu taşıyan 6. havayolu olduğunu söyledi.
TEKNOLOJİYİ TAKİP EDİYORUZ
Şirketin büyüme ve gelişme çizgisini sürdüreceğini de ifade eden Aycı, yapay zeka teknolojisiyle de yakından ilgilendiklerini söyledi. Aycı, THY olarak süreçlerin geliştirilmesinde teknolojiyi sonuna kadar kullandıklarını ve üniversitelerle yakın çalıştıklarını söyledi. Aycı “Yolcuların söyleşerek bilet alabileceği, check-in yapabilecekleri yapay zeka programları üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Hedef Çin ve Hindistan
Amaçlarından birinin de yeni pazarlara açılmak olduğunu belirten Aycı, “Geleceğin global şirketlerinden biri olmak istiyorsak 10 yıl içerisinde dünya ekonomisinin yüzde 50’sini oluşturacağı öngörülen Çin ve Hindistan gibi kapalı pazarlarda var olmalıyız. Sadece Avrupa merkezli bakış açısıyla büyümenin ve gelişmenin yetmeyeceğinin farkındayız. Asya’yı da, gelecekte önemli olacağını bildiğimiz Afrika’yı da yeniden keşfediyoruz” diye konuştu.
Seyahat edenlerin profilinin değiştini belirten Aycı, şöyle konuştu: Son 5 yılda seyahat tercihleri değişti. Y kuşağının en önemli özelliklerinden biri, seyahat beklentilerinin normal seyahat edenlere kıyasla farklı olması. Bu kuşak, daha akıllı seyahat yöntemlerini tercih ediyor. Çünkü bu kuşak teknoloji ile yetişmiş, teknolojiye hakim.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.