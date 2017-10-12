Başbakan Yıldırım: Akıl teriyle üretime kafa yormalıyız

Başbakan Binali Yıldırım, MÜSİAD Vizyoner 2017 Programı gala yemeğinde katıldı, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın açıklamaları özetle şöyle:

EMRİNİZDEYİZ: Türkiye 2002 yılında 182 milyarlık bir yılda yatırım yaparken, 2017’de 4 kat artırmışsınız 801 milyar lira yatırım yapmışsınız. Asıl yatırımı özel sektör yapıyor, devletin sesi çok çıkıyor. Ülke için taş üstüne taş koyan herkesin, başımın gözümün üzerinde yeri var. Yeter ki çalışın, ne istiyorsanız emrinizdeyiz.

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI: Bilgiye sahip olmak, üretmek, bilgiyi kaynağa dönüştürmek. Şu anda Türkiye’nin ihtiyacı olan bu. Bunun için de araştırma geliştirme, yenilikçilik çok önemli. 2002 yılında sadece 414 yeni patent başvurusu bir yılda yapılmışken, 2016’da 6 bin 445 yeni patent başvurusu olmuş. Bu da Türkiye’nin dinamik gücünün, sanayicisinin, işadamının ne kadar yeniliğe açık olduğunu gösteriyor.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA: Artık gelecek sanal gerçeklikte. Yavaş yavaş dünya, sanal gerçekliğe doğru gidiyor, yani yapay zekaya gidiyor. Bunlar ülkeleri diğerleri ile fark yapacak işlerdir. Makine imalatı, tezgahlarda üretilen parçalar bizi farklı yapmayacak. Akıl teriyle ürettiğimiz ürünler bizi farklı yapacak. Onun için daha fazla araştırma, daha fazla geliştirme, daha fazla yenilikçilik. Bunlara kafa yoracağız.

DÜNYA DEĞİŞTİ: 100-150 yıllık geçmişi olan şirketler artık büyük cirolu şirketler değil. Dünyada bilinen 15 yıllık geçmişi olan şirketler, onları üç kat, beş kat geride bıraktı ciro olarak. O şirketler de akıl terini kullanan şirketler. Alın teriyle akıl teri beraber çalışacak ve bu şekilde ülkemiz beklediğimiz yere gelecek.

OVP GÜME GİTTİ: İşsizliği de 2019’da yüzde 10’un altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2020’de biraz daha düşecek. Garipler de dünya kadar hazırlık yaptılar o gün, MTV konuşuldu, başka bir şey bizim Orta Vadeli Plan (OVP) güme gitti. OVP 2018-2020 arasını kapsıyor. Bu programda büyüme var, istihdam var. Büyümeye ve istihdama katkı sağlayacak 5 öncelik belirledik. Birincisi, ekonomideki istikrarın sürmesi. İkincisi nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi. Üç, yüksek katma değerli üretime yönelme. Dört, iş ve yatırım ortamının daha da kolaylaştırılması. Beş, kamu hizmetlerinde kalite.