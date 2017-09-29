Başbakan Yıldırım: Havacılıkta Türkiye 15 yılda destan yazdı

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile geldiği Çanakkale’de, Çanakkale Havalimanı terminal binasının açılışını yaptı. Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada “15 yılda Türkiye havacılıkta sadece Türkiye’de değil, dünyada da destan yazdı” dedi. Yıldırım “Türkiye’nin bugün havacılıkta dünyada 11’inci, 28 Avrupa ülkesi arasında 5’inci sıraya yükseldi. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, Avrupa’nın ikinci büyük şirketi haline geldi. Nereden nereye... İç-dış hat, 34 milyon yolcudan bugün 174 milyon yolcuya çıktı. Bu sene sonunda 190’ı geçecek. 350’den fazla noktaya uçuş yapıyoruz. Dünyada daha fazla uçuş yapan bir başka havayolu yok. 159 ülkeye doğrudan uçuşlarımız var. Bu ne kadardı? 60 ülke. 60’tan 159’a geldi. 55 uçağımız vardı şimdi sayısını bilmiyorum. 500 uçağı buldu özel sektör ve Türk Hava Yolları... Daha çok şey anlatılabilir. Hava alanlarında çalışanların sayısı 4 kat arttı. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyorsa boşuna yapmıyor, bu 15 yıllık bir başarının bir sonucudur. Türkiye’ye yakışan da budur” dedi. Yıldırım, Çanakkale’de 15 yıl önce hava ulaşımının olmadığını dile getirerek, havaalanını açtıklarını, pistini de büyüttüklerini, şimdi de 12-13 bin metrekarelik, hem iç hatlara hem dış hatlara hizmet edecek bu terminali armağan ettiklerini söyledi.

GÜNLÜK SEFER GELİYOR

Çanakkale’ye Ankara’dan günlük seferler yapıldığını dile getiren Yıldırım “1 Kasım’dan itibaren inşallah İstanbul’a da günlük seferler yapılacak. Atatürk Havalimanı’na, böylelikle iki büyük şehrimize, oradan da yurt dışına bağlantılar gerçekleşmiş olacak” dedi.

Yıldırım, Çanakkale’ye 2003’te ilk defa geldiğinde bir şey fark ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Çanakkale geçilmez, yazısı her yerde yazıyordu. Atalarımız, ecdadımız düşmana karşı ‘Çanakkale geçilmez.’ dedi ve geçilmedi. Ama daha sonra Çanakkale ulaşımda da geçilmez hale gelmiştir. Denizde yok, karada yok, havada yok. Ecdat düşman için geçilmez dedi. Çanakkale Türkiye için geçilir, Türk milleti için geçilir, havadan da gelinir, karadan da gelinir, denizden de gelinir. Çanakkale yolu en fazlasıyla hak eden bir ilimiz. Çünkü Türkiye’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık yürüyüşünde en önemli direnişin, destanların yazıldığı şehrin adıdır.” Terminalin Çanakkale’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, kentin buradan yapılacak seyahatlerle ekonomik olarak büyük fayda sağlayacağını vurguladı.