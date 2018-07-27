Başkan Erdoğan: Aşılmaz görünen çok tepeyi aştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Cumhuriyeti’nde iş adamları ile buluştu, Türkiye’nin AK Parti iktidarlarında gerçekleştirdiği ekonomik başarıyı Mandela’nın sözleri ile anlattı: Türkiye olarak son 16 yılda her alanda aşılamaz gibi görünen pek çok tepeyi aştık.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi’ne katıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ülkenin önde gelen iş adamlarıyla bir araya geldi. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin önde gelen iş adamlarıyla Türk iş adamlarını buluşturanlara teşekkür eden Erdoğan, DEİK ve MÜSİAD Güney Afrika temsilciliğinin organizasyonuyla yapılan toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasını diledi. Güney Afrika Devlet Başkanı Cryil Ramaphosa’nın Türk iş adamlarını 25-27 Ekim’de yapılacak Yatırım Konferansı’na davet ettiğini belirten Erdoğan, Türk heyetinin güçlü bir şekilde konferansta yerini alacağını bildirdi.
DOSTUMA SÖZ VERDİM
Başkan Erdoğan, “Bu önemli konferansa katılımları için gereken her çabayı göstereceğimize dair kıymetli dostuma ben de söz verdim. Başta buradaki iş adamlarımız olmak üzere Güney Afrika’ya yatırım yapan veya yapmak isteyen tüm firmalarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu. Erdoğan, Türkiye’yi yılda ortalama yüzde 5,7 büyüyen bir ülke haline getirdiklerini, dünya ekonomi sıralamasında satın alma paritesine göre 18’incilikten 13’üncülüğe yükselttiklerini, milli geliri 236 milyar dolardan 850 milyar dolara çıkardıklarını, ihracatı yıllık 36 milyar dolardan 162 milyar dolara taşıdıklarını aktardı. Erdoğan, “Mandela ‘Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey daha aşılacak çok tepelerin olduğudur’ diyor. Biz de Türkiye olarak son 16 yılda ekonomiden ticarete, sanayiden altyapıya, demokrasiden siyasi istikrara kadar her alanda bir zamanlar aşılmaz gibi görünen pek çok tepeyi, engeli aştık” ifadelerini kullandı.
ORTAK NOT KURULUŞU
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde BRICS Outreach Çalışma Toplantısı’na katılan Başkan Erdoğan, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil, daha tarafsız, yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye’de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz. Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileriye taşımak istiyoruz” dedi.
Zirveye katılmaktan ve yeni işbirliği fırsatlarını ele almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhuriyeti’ne şükranlarını sundu.
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen BRICS Outreach Çalışma Toplantısı’na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye´in Afrika´daki yatırımlarının 6 milyar doları aştığını söyledi. Türkiye’nin 2015 yılındaki G-20 dönem başkanlığı sırasında kalkınma konusunu G-20 gündeminin merkezine yerleştirdiğine işaret eden Erdoğan, 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Teknoloji Bankası’nın açılışını yaptıklarını ifade etti. BRICS’in 10’uncu zirvesinin ana teması olarak Afrika’nın belirlenmiş olmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Ülkemizin Afrika’daki doğrudan yatırımlarının değeri 6 milyar doları aştı. Ben bu vesileyle ülkemizin 2011’den bu yana Somali’de yaptığı çalışmalar Afrika Kıtası’na yaklaşımımızı göstermesi açısından önemli bir örnektir” dedi.
ORTAK NOT KURULUŞU
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve İş Konseyi ile Türkiye’deki kurumlar arasında iş birlikleri tesis edebileceklerini düşündüğünü söyleyen Erdoğan “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil, daha tarafsız, yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye’de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz. Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileriye taşımak istiyoruz.”
Zirveye katılmaktan ve yeni işbirliği fırsatlarını ele almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhuriyeti’ne şükranlarını sundu.
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