Başkan Erdoğan: Aşılmaz görünen çok tepeyi aştık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi’ne katıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ülkenin önde gelen iş adamlarıyla bir araya geldi. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin önde gelen iş adamlarıyla Türk iş adamlarını buluşturanlara teşekkür eden Erdoğan, DEİK ve MÜSİAD Güney Afrika temsilciliğinin organizasyonuyla yapılan toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasını diledi. Güney Afrika Devlet Başkanı Cryil Ramaphosa’nın Türk iş adamlarını 25-27 Ekim’de yapılacak Yatırım Konferansı’na davet ettiğini belirten Erdoğan, Türk heyetinin güçlü bir şekilde konferansta yerini alacağını bildirdi.

DOSTUMA SÖZ VERDİM

Başkan Erdoğan, “Bu önemli konferansa katılımları için gereken her çabayı göstereceğimize dair kıymetli dostuma ben de söz verdim. Başta buradaki iş adamlarımız olmak üzere Güney Afrika’ya yatırım yapan veya yapmak isteyen tüm firmalarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu. Erdoğan, Türkiye’yi yılda ortalama yüzde 5,7 büyüyen bir ülke haline getirdiklerini, dünya ekonomi sıralamasında satın alma paritesine göre 18’incilikten 13’üncülüğe yükselttiklerini, milli geliri 236 milyar dolardan 850 milyar dolara çıkardıklarını, ihracatı yıllık 36 milyar dolardan 162 milyar dolara taşıdıklarını aktardı. Erdoğan, “Mandela ‘Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey daha aşılacak çok tepelerin olduğudur’ diyor. Biz de Türkiye olarak son 16 yılda ekonomiden ticarete, sanayiden altyapıya, demokrasiden siyasi istikrara kadar her alanda bir zamanlar aşılmaz gibi görünen pek çok tepeyi, engeli aştık” ifadelerini kullandı.

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