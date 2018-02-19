Başkan Uysal: Amacımız 2023 yılına kadar 1000 km. metro hattına ulaşmak

Dudullu'dan Bostancı istikametine doğru kazı yapan Köstebek diye tabir edilen TBM makineleri ile Kayışdağı'ndan tarafından kazı yaparak Dudullu tarafına gelen TBM makineleri Modoko Metro İstasyonu’nda buluştu.

Modoko Metro İstasyonunda tünellerin birleşmesi törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, metro inşaatının yüklenici firma yetkilileri ile birlikte tünel inşaatının çalışanları katıldı.

- Dudullu - Bostancı Arası 17 Dakika-

İstanbul’un Kuzey – Güney hatlarından biri olan Dudullu- Bostancı Hattı’nın 5 ilçeyi ve 4 ayrı metroyu birbirine bağlayan çok önemli bir hat olduğunu vurgulayan Başkan Mevlüt Uysal, hattın tünel kazı çalışmasının yüzde 77’sinin tamamlandığını ve 4 TBM ile devam eden kazı çalışmalarının Haziran ayı içinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Nisan ayında ray montajına başlanacak hattın 40 araç dahil 600 milyon euroya mal olacağını ve Dudullu ile Bostancı arasını 17 dakikaya indireceğini anlatan Mevlüt Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Parseller yönündeki TBM'ler buraya MODOKO istasyonuna ulaşmış durumda. Bostancı yönündeki 2 TBM 15 gün içinde kazıyı tamamlayacak inşallah. Haziran ayı içerisinde inşallah kazılar tamamlanmış olacak. Hattın ray montajı ise Nisan ayında başlayacak. Hat açıldığında mesafeler kısalacak, hayatımız kolaylaşacak. Dudullu- Bostancı Seyahat süresi 17 dakika olacak. Modoko’dan Eminönü’ne 28 dakikada, İçerenköy’den Taksim’e 35 dakikada, Kayışdağı’ndan Kadıköy’e 19 dakikada, Parseller Mahallesi’nden Bostancı’ya 21 dakikada, Kayışdağı Bostancı 13 dakika’da ulaşılabilecek.”

-En Son Teknolojiyi Kullanıyoruz-

Bu hattın da Üsküdar – Ümraniye gibi son teknoloji ürünü olacağını, hattın tamamında trenlerin hareketi Tam Otomatik Sürücüsüz gerçekleşeceğini aktaran Uysal, parklanma, temizlik- depo bakım mahalline gitme, istasyona intikal gibi aktiviteler makinistsiz yapılabileceğini kaydetti.

İBB Yatırım bütçesinin yüzde 50’ye yakını ulaşım için kullanıldığını ve 2017 yılı sonu itibariyle sadece ulaşıma 14 yılda 54 milyar TL’lik yatırım yapılmış olduğunu dile getiren Uysal, “Metroyu şehrimizin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Marmaray ve Haliç metro geçişi ile raylı sistemde entegrasyon sağlandı. Dakikalarla yolculuk dönemi başladı. Metro ağımız 160 kilometreye ulaştı. Günde 2 milyon 300 bin kişi metro ile seyahat ediyor. Diğer hatlarımız hizmete girdikçe bu sayı devamlı artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla geçen yılın sonunda açılışını yaptığımız Üsküdar-Yamanevler hattında günde ortalama 85 bin yolcu taşınıyor. Bu hattın devamı olan Yamanevler-Çekmeköy-Sancaktepe etabını yakında hizmete alacağız. Böylece Anadolu yakası büyük bir metro sistemine daha kavuşmuş olacak” diye konuştu.

İstanbul’da devam eden raylı sistem inşaatının 150 kilometre olduğunun altını çizen Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, ihalesini yaptığımız ve yapımı süren metro hattının uzunluğu bu. Ayrıca 117 kilometre, Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı raylı sistem inşaatı var. Bu yatırımlarla yakında İstanbul'da toplam 427 kilometre metro ağına ulaşmış olacağız. Ulaşımda köklü çözüm için belirlediğimiz 1023 kilometre raylı sisteme hedefine hızlı adımlarla yürüyoruz. Mevcut sisteme 600 kilometrelik metro ağını dahil edeceğiz ve bu hedefe çok hızlı bir şeklide ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

-Dünya İstanbul’a Gıpta İle Bakıyor-

Dünyanın İstanbul’daki metro çalışmalarına dünya gıptayla baktığını, İstanbul metrosunun dünyanın en modern metrolarından biri olduğunu belirten Uysal, İstanbul’un dünyada birkaç kentte olan akıllı metro sistemine sahip olduğuna dikkat çekti.

“Her şey planladığımız gibi devam ediyor. Mahalle mahalle metronun geçeceği yerler belli. Ulaşım rayına oturuyor” diyen Uysal, planlanan metro hatları tamamlandığında İstanbul’un dünyanın en uzun metro ağına sahip ikinci kenti olacağını söyledi.

-Metro Projelerinde İptal Yok, Ek Protokollerle Daha Hızlı Devam Edecek-

Törende konuşan Başkan Uysal, “Bugünün ana konusu değil ama siz sormadan ifade edeyim. Hedefimiz metroları çok hızlı bir şekilde yapmak ve İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmektir. Onun için iptal edilen 6 metro hattından 4'ü ile ek protokol yaparak devam kararı aldık. 2 hatla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz metroları çok hızlı bir şekilde yapmak ve İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından TBM’in tünelin ucunda görünmesi heyecanla beklendi. Özel su püskürtmeli sistemle tozsuz kazı yapan TBM alkışlar arasında tünelin birleşme noktasında göründü. TBM operatörün TBB’den çıkarak tünelde astığı Türk Bayrağı uzun süre alkışlandı.

Başkan Uysal tören sonrasında tüneli gezerek yürütülen çalışmalarla ilgili olarak teknik personelden bilgi aldı. Törende ayrıca basın mensuplarına ve tünelde çalışan işçilere tatlı ikram edildi.