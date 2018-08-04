Başkan’ın 100 gününde öncelik ekonomi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk 100 günde atılacak hızlı adımları içeren programını açıkladı. Erdoğan’ın seçim vaatleri arasındaki 400 projeden oluşan yol haritasının ağırlığıın ise ekonomi oluşturdu. 100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıkta gerçekleştirilecek hedefler yer alıyor. Kamuya 22 bin polis ve 20 bin öğretmen alımını da öngören programa göre yeni dönemde 400 projeden 48’i savunma sanayi alanında olacak.

TABİP OKTAY’DA

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve bakanların da katıldığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 projenin 46 milyar liralık bütçe ile 100 günde hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan, 100 günlük icraat programının koordinasyonunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından sağlanacağını ifade etti. Erdoğan hayata geçirilecek savunma projelerini “Lazer silahından uydu ve uydu fırlatma projelerine, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımına kadar geniş bir yelpazeye dayanıyor” sözleriyle anlattı.

ÇİN PİYASASINDA BORÇLANMA

Başkan Erdoğan yeni dönemde Emlak Bankası’nın da hayata geçirileceğini anlattı. Erdoğan “Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz.”