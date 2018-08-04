Başkan’ın 100 gününde öncelik ekonomi
Yeni dönemin 100 günlük yol haritasını açıklayan Başkan Erdoğan, 100 güne 400 projeyi sığdırdığı programda ekonomiye öncelik verdi. “Bir ekonomik savaştayız” diyen Erdoğan vatandaşa ‘Dövizi bozdurun’ çağrısı yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk 100 günde atılacak hızlı adımları içeren programını açıkladı. Erdoğan’ın seçim vaatleri arasındaki 400 projeden oluşan yol haritasının ağırlığıın ise ekonomi oluşturdu. 100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıkta gerçekleştirilecek hedefler yer alıyor. Kamuya 22 bin polis ve 20 bin öğretmen alımını da öngören programa göre yeni dönemde 400 projeden 48’i savunma sanayi alanında olacak.
TABİP OKTAY’DA
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve bakanların da katıldığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 projenin 46 milyar liralık bütçe ile 100 günde hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan, 100 günlük icraat programının koordinasyonunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından sağlanacağını ifade etti. Erdoğan hayata geçirilecek savunma projelerini “Lazer silahından uydu ve uydu fırlatma projelerine, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımına kadar geniş bir yelpazeye dayanıyor” sözleriyle anlattı.
ÇİN PİYASASINDA BORÇLANMA
Başkan Erdoğan yeni dönemde Emlak Bankası’nın da hayata geçirileceğini anlattı. Erdoğan “Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz.”
20 bin öğretmen 22 bin polis alınacak
Erdoğan ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atanacağını söyledi. Erdoğan “3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz” dedi.
Kanal İstanbul için hazırlık
-İstanbul’daki yeni havalimanı açılacak.
-Kanal İstanbul projesinin taşınmaz devirleri tamamlanacak. ÇED, çevre düzeni ve imar planlarını onaya sunulacak. Projenin iki tarafına butik şehir planlanıyor.
-3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkacak.
-Bölünmüş yol ağına 328 kilometre, otoyol ağına 120 kilometre ilave edilecek.
-Toplam 246 kilometre uzunluğa sahip Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu otoyollarının ihalesi gerçekleştirilecek.
-Karayollarındaki güvenliği ve konforu yükseltmek için 893 kilometre daha bitümlü sıcak karışım kaplama yapılacak.
-Tünellere 30 kilometre ilave edilecek.
-Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu’nun ihalesi yapılacak, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı hizmete sunulacak.
-Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotu seferlere başlayacak.
-Mersin ve Konya’da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezi faaliyete geçecek.
-Silvan Tünelleri’nin ihalesi yapılacak.
MİLGEM’de forvet teslimi
-MİLGEM Projesi’nin 3’üncü gemisi Burgazada Korveti, 27 Eylül’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.
-Yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine alınacak. Milli insansız uçak ANKA’dan 4, SİHA’lardan da 6 adet daha ordunun kullanımına sunulacak.
-Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan bugüne kadar askerliğe müracaat edememiş olanların da dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilmesi sağlanacak.
-Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanması temin edilecek.
Millet bahçesi için temel
-Beşi bu dönemde tamamlanacak millet bahçelerinden 6’sının inşasına, 22’sinin de projelerine başlanacak.
-İstanbul-Kayaşehir, Baruthane, Esenler ve Konya Meram Millet Bahçeleri açılacak.
-İstanbul Kayaşehir’in 2, 3 ve 4’üncü etapları, Pendik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi’nde Millet Bahçesi inşasına başlanacak.
-İstanbul Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu Beştelsiz, Ankara AKM sahası ve Gölbaşı, Konya, Yozgat-Sorgun ile stadyumdan dönüştürülecek Adana, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon Akçaabat ve Avni Aker Millet Bahçeleri’nin projeleri hazırlanacak.
İkinci bir deniz sondaj gemisi
-Enerji alanında Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk ünitesi 2023’te hizmete alınacak, Sinop Nükleer Santrali için çalışmalar devam edecek.
-Şırnak ve Artvin’e doğalgaz verilecek.
-Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için 2. deniz sondaj gemisi alınacak.
-Soma ve Tunçbilek’teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahaları özel sektörün işletmesine açılacak.
-Yaklaşık 4.8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için ilana çıkılacak. Eskişehir Alpu’da bin megavatlık termik santral inşası için ihaleye çıkılacak.
-Adana-Yumurtalık’ta bir milyar dolarlık petrokimya tesisi yatırımı için arazi tahsisi yapılacak.
-Turizm yeni pazarlara açılacak, Çin’in turizm pazarındaki payını artırmak için eylem planı hazırlanacak.
-İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin ihalesi sonuçlandırılarak.
-Kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlası’nın birinci etabındaki fiziki gerçekleşme yüzde 45’e çıkartılacak.
-Kuleli Askeri Lisesi’nin müzeye dönüştürülmesi için projeler tamamlanacak.
-30 kütüphane, millet kıraathanesi olacak.
35 ülkeye Türk Ticaret Merkezi
-Sanayi ve Dış Ticaret sektöründe ihracatı geliştirmek, yeni dönemde de önceliklerin başında yer alacak.
-Eximbank’ın müşteri sayısı ve bunun içindeki KOBİ payı artırılacak.
-Yeni dönemde öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları olacak. Bunun için gereken ülke stratejileri ve eylem planları hazırlanacak.
-İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması uygulaması başlatılacak.
-Hava, deniz ve demiryoluyla transit taşımalarda beyanname zorunluluğu kaldırılacak, karayolunda ise ihracat refakat belgesine geçilecek.
-İhracat için gereken belgelerin bir bölümünün daha elektronik ortamda düzenlenebilmesi sağlanacak.
-Ticaret hacmini artırmak için Türkiye Ticaret Merkezi açılabilecek 35 yeni ülke ve şehir belirlenecek.
-Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak.
Yastık altındaki dövizi TL’ye dönüştürün
Erdoğan vatandaşa da çağrı yaparak, “Yastık altından gelin dövizlerinizi çıkarın, dolarlarınızı, Euro’larınızı, altınlarınızı çıkartın, gelin TL’ye dönüştürün, yerli milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun” diye konuştu. Erdoğan, “Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız” ifadesini kullandı.
Emlak Bankası geri dönüyor
-Şehircilik ve konut projelerinde 100 günde 17 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek, 16 bin konut ve iş yerinin temeli atılacak.
-Dar gelirliler için 15 bin 523 konut satışa çıkarılacak, 15 bin 506 konut inşasının ihalesi tamamlanacak. Satışı mümkün gözüken 50 bin kamu konutuyla ilgili envanter çalışması tamamlanacak, ilk etapta 5 bininin satışı için işlemlere başlanacak.
-Emlak Bankası tekrar faaliyete geçirilecek.
-İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemler tamamlanacak.
Üreticilere 50 bin koyun
-Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlanacak.
-Damızlık koyun projesi kapsamında üreticilere, 50 bin koyun verilecek.
-8 bin 300 hektar alan sulamaya açılacak, 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlanacak.
-Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli sulama projelerinde biten kısımlar hizmete sunulacak. Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 5’inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu Projeleriyle 344 bin vatandaşa temiz ve yeterli içme suyu sağlanacak.
-Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmaları bitirilecek.
Yerli 5G için adım atılacak
-Yüksek teknolojili ürünlere destek için fon şirketleriyle protokoller imzalanacak.
-Türkiye Uzay Ajansı kurulacak
-Yerli ve milli 5G için çalışmaya başlanacak.
-Yerli uydular için projeler geliştirecek.
-Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi açılacak. Yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin araca takılı testlerine başlanacak. Bilişim Vadisi’nin ilk etabı bitecek.
-Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini, TAI, TÜBİTAK, BİLGEM, MAM gibi kritik kurumlarda gerçekleştirilecek.
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