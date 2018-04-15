Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini çökertti

Son günlerde Rus rublesi ve Moskova borsasında yaşanan düşüşler Rusya’ya karşı ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler tarafından koordineli biçimde uygulanan ekonomik yaptırımların etkisini tekrar gündeme getirdi.

Petrol ve doğalgaz zengini Rusya’ya karşı söz konusu yaptırımlar Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle ABD ve Batılı müttefikleri tarafından koordineli biçimde 4 yıl önce başlamıştı. Bu yılın Mart ayında Moskova ile Londra arasında diplomatik krize yol açan eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi sonrasında bazı Rus milyarderler ve onlara ait şirketler de kapsama alınarak yaptırım listesi genişletilmiş ve kapsamı daha da derinleştirilmişti.

Batı, Rusya’ya karşı bankacılık, enerji ve savunma sektörlerindeki belirli Rus şirketlerinin Batı’nın finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimini kısıtlayarak, özellikle petrol üretimi konusunda yüksek teknolojinin ve askeri malzemenin Rusya’ya ihraç edilmesine ambargo koyarak yaptırım uyguluyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın eski Rus ajan Skripal'in zehirlenmesi nedeniyle yaşanan kriz dolayısıyla geçen hafta bazı Rus milyarderleri ve onlara ait şirketleri yaptırım listesine dahil etme kararının ardından Rus rublesi, dolar karşısında haftalık yüzde 7’den fazla değer kaybederken, Moskova’da dolar bazlı RTS endeksi yüzde 10’dan fazla geriledi.

ABD'nin Rusya'ya Kırım'ın işgalinden sonra uygulamaya başladığı yaptırımlar çerçevesinde bugüne kadar toplamda 439 kurum ve 206 kişi listeye alındı. Rusya, ABD'nin terörü finanse eden ülkeler listesinde bulunan İran'dan sonra en fazla yaptırım uyguladığı ikinci ülke olarak dikkati çekiyor.

Rusya'nın enerji, finans, inşaat ve savunma gibi birçok farklı sektöründe faaliyet gösteren Rosneft, VTB Bank, Gazprom, Sberbank ve Novatek gibi en büyük şirketlerinin ve iştiraklerinin yer aldığı listede, kamuya ait olan birçok kurum da bulunuyor.

Ukrayna dolayısıyla listedeki birçok isim, Rus hükümetinin yanı sıra Kırım'daki ayrılıkçı "Luhansk Halk Cumhuriyeti" ile "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin üst düzey yetkililerinden oluşuyor.

ABD'nin siber saldırılar ve seçimlere müdahale çerçevesinde uyguladığı Rusya yaptırımları listesinde ise 10 kurum ve 36 kişi bulunuyor.

Söz konusu listede, Rusya'nın Ana İstihbarat Direktörlüğü ve Federal Güvenlik Ajansı, üst düzey kamu yetkilileri ve Putin yönetimine yakın oligarklar öne çıkıyor.

ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan kamu kuruluşları, özel şirketler ve şahısların toplam sayısı 693'ü buluyor.