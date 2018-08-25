Bayramdan önce maaş alamayan emeklilerin aylıkları pazartesi ve salı günü hesaplara yatacak

Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödendi. Kurban Bayramı'nın 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 17-18 Ağustos olanlara 17 Ağustos, 19-25 Ağustos olanlara 20 Ağustos tarihinde ödeme yapıldı. Böylece toplam 7 milyon 652 bin 321 emekli maaşlarını bayramdan önce almış oldu.

BAYRAMDAN SONRAYA KALANLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan, “SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos'ta ödeme yapılacaktır” bilgisi verilmişti. 2 milyon 581 bin 53 emekli Ağustos ayı maaşlarına hafta başında kavuşacak. SGK'den yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberlerle algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

TARİH ÖNCEDEN BİLDİRİLİYOR

Kurumun belirlediği dönem ve tarihlerde emeklilere ve hak sahiplerine her ay peşin olarak ödenen gelir ve aylıkların, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesinin cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesinin pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılacağı belirtilen açıklamada, ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağının belirlenerek ilan edildiği kaydedildi.(Güneş)